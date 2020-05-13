憶寶麗金難忘事 露雲娜錄音室聞怪聲

阿倫回顧在寶麗金經歷幾個朝代，最難忘是設於嘉利大廈的公司錄音室，稱裏面的枱櫈出名詭異，他說：「好多人在錄音室的枱櫈休息、食飯，可能有些人比較攰，經常傳出被鬼壓，我都試過兩次，其他人叫我不用怕，稱愈壓會愈紅的！」露雲娜也覺得公司錄音室「猛猛哋」，因曾聽過怪聲，「我錄音時，聽到好大的唞氣聲，側邊無其他人，我好肯定唞氣聲不是自己發出，跟自己節奏不同的」。雷安娜稱公司的洗手間好陰沉，每次去洗手間都令她心寒，要急急腳走。

B哥提議開《嘉利大廈》舞台劇

阿倫提議音樂會加插舞台劇環節，滿足演戲癮。B哥說：「個舞台劇叫《嘉利大廈》啦！你可以重演在錄音室被鬼壓情况。」湯寶如笑阿倫可趁機揀靚女合作，「你可以揀女仔扮鬼壓住你」。阿倫即騎騎笑帶過，然後扯到當年嘉利大廈大火，自己有份救回公司同事性命，「那天我跟陳百祥錄音，他唱不好，於是大家決定改天再錄，當時我順手將防盜鏡頭轉向門外，讓大家留意到門外霧煙，趕快疏散了辦公室、錄音室好多人」。

湯寶如呻被搶去《酒紅色的心》

露雲娜和湯寶如回想在寶麗金時代，有不少消遣樂趣，露雲娜笑說：「我在公司學識玩鋤大D。」湯寶如自爆愛跟同事公餘打台灣麻將，打到天昏地暗，又爆當年本來是《酒紅色的心》港版原唱者，結果公司搶了給阿倫唱。

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