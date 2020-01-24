【開箱】韓劇《人文教育101》 校園「N號房」暗黑事件簿

《梨泰院Class》男星主演

《人文教育101》由韓劇《武法律師》導演金鎮民執導，《梨泰院Class》金東希、《能先接吻嗎》鄭多彬及《一半的一半》朴珠賢等主演，台前幕後陣容不算強大，香港觀眾較為熟悉的是《梨泰院Class》扮演長家繼承人「張根秀」的金東希，然而新劇上架兩星期，目前仍然佔據香港地區節目排行榜十大位置，可見備受關注，全因劇情跟當地爆出「N號房」事件相似。

金東希在《人文教育101》飾演一名品學兼優的高中生，他因欠缺社交能力，成為老師關心的對象。事實上，金東希因父親好賭、母親離家出走而成為「孤兒」，他為生計與夢想，鋌而走險參與犯罪活動，透過手機網絡，化名「叔叔」為援交少女提供聯絡及保安服務，從中賺取金錢。

反映青少年問題嚴重

某程度上，《人文教育101》劇情與韓國「N號房」散播性虐影片案相似，案件主謀趙周斌與劇集主角金東希一樣，在現實世界是一名看似平凡乖巧的學生，但隱身在網絡世界內，卻有不為人知的陰暗面。

《人文教育101》其他角色也潛藏各種不同的青少年問題，例如飾演援交少女的鄭多彬，為了買名牌哄男友開心而出賣肉體；飾演富家女的朴珠賢，校內人氣高企且天資聰敏，但因在精英父母的高壓管制下，曾企圖自殺，更為對抗父母而參與犯罪活動。

故事講述金東希透過手機，為援交少女安排工作之餘，並透過定位系統，確保少女「出入平安」，免受變態客人傷害，從中賺取豐厚收入。直至某日，金東希被老師安排與同學朴珠賢一起籌備課外活動，後者發現他擁有另一部手機，從事非法活動。朴珠賢未有揭發他，反而要求加入。金東希起初堅決反對，但因他的積蓄被父親搶走，勉為其難才與女方合作。

導演無意開拍續集

另一方面，鄭多彬利用援交賺錢買禮物贈男友，後者揭穿真相，追查幕後黑手；黑社會話事人得悉金東希經營有道，威迫他為自己打工，最終惹來警方調查，更招致殺身之禍。結局未有交代金東希是生是死，疑似為開拍第2季鋪路。不過，導演透露金東希已經翻身無望，暫時沒計劃開拍續集。

《人文教育101》一眾主角看似努力讀書、積極參與課外活動，放學後卻為了不同原因而走上犯罪之途，結果付上沉重代價。劇集雖以高校為背景，但比起讓年輕人反思罪惡的可怕，其實更值得叫家長關注現今社會的問題。

成年人可有留意，孩子終日對着手機與電腦，究竟在做什麼？與其胡亂稱呼他們為宅男宅女，倒不如認真看待他們在網絡世界，可會接觸犯罪資訊，並在耳濡目染下，不自覺走進罪惡世界。