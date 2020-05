Betty Wright原名Bessie Regina Norris,1953年生於邁阿密,15歲推出首張專輯《My First Time Around》,其他代表作品包括《Clean Up Woman》及《No Pain (No Gain)》等,後者更成為家傳戶曉的金句,影響深遠。

Betty Wright多得饒舌歌手P. Diddy在2006年邀請她擔任選秀音樂節目《Making the Band》歌唱教練,讓年輕歌迷有機會認識騷靈天后的魅力;另外,Hip-Hop組合The Roots亦在2011年跟她合作推出專輯《Betty Wright: The Movie》,跟Lil Wayne、Snoop Dogg等合唱,再次令她的名字響徹樂壇。