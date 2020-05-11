《無淚交鋒》收視跌至1.3% 崔振赫最愛美國隊長

《Rugal：無淚交鋒》3月底首播以來，收視麻麻，前晚播出第13集，跌至1.3%。新一集講述崔振赫發現妻子原來未死，並被朴誠雄藏起來，崔振赫為救妻子只好幫對方擺脫警方，卻目擊太太被車撞死。

崔振赫近日接受本報訪問時表示，此劇動作場面非常多，「拍攝時所有動作戲都很困難，幸好演員都很努力配合，因此沒有受傷」。他為了角色特別加操，「平時也愛做運動，新劇需要不少體力，因此比平時更加努力地運動」。

劇中化身超級英雄，崔振赫心目中的超級英雄原來是「美國隊長」，「我很喜歡Marvel的《美國隊長》，覺得他永遠不會老，始終如一擁有超人力量，以男人角色來看，美國隊長真的是非常有型，令人嚮往」。被問到最近新冠病毒肆虐全球，崔振赫表示乖乖留家避疫，「外出會有危險，所以大部分時間我都留在家睡覺，有時間會看Netflix或瀏覽社交網站」。

文：蘇珮欣