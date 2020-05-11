搖滾樂先驅 影響披頭四滾石樂隊 Little Richard骨癌病逝

Little Richard在舞台上的造型十分誇張，表演風格亦很獨特，自彈自唱，充滿激情，不時把腳放到鋼琴琴鍵上，據悉在二戰後衝擊美國保守的樂壇，受到矚目。他的影響深遠，即使「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）也追隨過他的音樂風格。

當年Little Richard到英國舉行巡迴演唱會，當時剛出道不久的披頭四（Beatles）和滾石樂隊（Rolling Stones）都擔任過暖場嘉賓；披頭四初期甚至經常會在現場演出時獻唱Little Richard的《Long Tall Sally》。已故大衛寶兒（David Bowie）曾說，小時候看了Little Richard的電影，十分着迷，若不是他，未必會加入樂壇。

Little Richard的噩耗傳出後，滾石主音米積加（Mick Jagger）在社交網留言悼念，稱對方是他少年時期最大的鼓舞和榜樣，「時至今日，他的樂曲依舊有閃電般活力，與1950年代中期無異」。除了米積加外，披頭四成員靈高史達（Ringo Starr）、搖滾詩人卜戴倫（Bob Dylan）、《臥底天王》導演史派克李（Spike Lee）、艾頓莊（Elton John）和Cyndi Lauper等都有留言致哀。《人鬼情未了》狄美摩亞（Demi Moore）更在社交網上載1987年跟《虎膽龍威》布斯韋利士（Bruce Willis）的結婚照，原來當年正是由Little Richard主持婚禮，狄美藉此懷念對方。