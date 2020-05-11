肥媽有話兒 唔畀老公死

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

肥媽幕前給人感覺霸氣十足，她直言與其成長過程有關，身為家中大女，7歲便當家，父親在她11歲逝世，她要背負養活一家八口的重任，苦力和托米等基層工作都做過。不過肥媽自爆在老公面前，也有小女人的一面，還十分嗲，她笑說：「你不做，就會有其他人做！男人就是想要這些，又不用錢，為何不做呢！」

學懂做小女人

肥媽續說，在老公面前千萬不要那麼叻，第一段婚姻時就是因她太強，以為樣樣都為對方安排好，就是200%好老婆，但離婚時換來前夫一句「很霸道」：「他跟律師講我霸道到連他穿什麼衫褲鞋襪都要管。最初我都會替自己不值，後來便知原來男人是想要話事權，所以第二段婚姻我識做小女人了。」

經歷過婚姻失敗，肥媽表示初時沒想過再婚，但緣分的牽引讓她和Rick走在一起，她見到對方會心跳，而大家相遇時也有說不出的感覺：「我們初初一起夾band，夾完通常一班人來我家吃飯，他一次比一次夜走，後來發現大家很投契，就是這樣開始，我覺得是緣分。」

兩人結婚踏入21年，恩愛如昔，早前一同經歷「飛機驚魂」，更顯夫妻情深。肥媽說互相尊重很重要，不要成日駁嘴和鬧交：「贏了場交，輸了個家，不值得嘛！通常都是我先退一步，但他反思完知道不對，也會跟我說聲『不好意思」。」

變身Dr. Ma

兩年前老公不幸患上肺腺癌，肥媽承認當刻真的癲了：「已經試過兩次，一次是他腹膜炎入院，幾乎死，擔心到我3日瘦了10多磅，那種擔心是睡不到，吃不進。到他今次（肺腺癌）入ICU十多天，我直情在醫院樓上睡，沒回過家陪着他。因你不知道人幾時走，這些經歷讓我學懂要珍惜大家相處的時間，珍惜每一天。」

肥媽透露老公已沒吃藥半年多，每4個月照一次肺部，現時情况不錯。面對生死，肥媽說沒去想，只希望盡量延長老公壽命，記得當時醫生都說他過不了2017年，做完化療最多都是24個月壽命：「我很有信心，帶他看氣功，又嘗試不同療法，他又肯，所以朋友問他為何能捱到現在？還可以玩電單車和打波，他會跟對方說：『唔使驚，我老婆唔會畀我死！』因我完全不放棄，反而他知道有病即刻立遺囑，我說：『立乜鬼？你唔會死㗎，死咗先算！』我常常都跟他說讓我先走，我不用那麼辛苦，但他說：『千祈唔好呀，你走先誰照顧我？』好似醫生問他會否考慮再做些甚麼，他都說不用，有我老婆『Dr. Ma』就可以，所以他沒有我就頭痕了！」

家人協議不談政見

肥媽的家族龐大有30多人，本來感情融洽，不過去年家庭成員常就社會運動各持己見，家中氣氛陷入前所未有般惡劣。向來將家庭擺在第一位的肥媽說，當刻很辛苦：「我當時完全不理解和不接受我細仔，我嬲自己以前掛住工作沒時間教他，嬲到我不斷打自己和撼頭埋牆。後來我們商量後一起約見心理醫生，了解彼此看法，發現大家的社會經歷和價值觀都不同，然後互相調節。」肥媽說細仔現時在美國，事件後母子更懂得尊重對方，更似朋友；家人也協議在屋企不談政見，只講家事：「對我來說親情重要過一切！現在四代同堂已很滿足。」

肥媽多年來低調行善，幫助弱勢社群，分別於2008年和2014年先後獲政府頒發「榮譽勳章」及「銅紫荊星章」。看着近一年香港經歷反修例引發連串風波，以致社會撕裂，到現在受疫情影響，全港經濟下滑。肥媽表示何止心痛？直頭喊到傻，要看心理醫生：「我講過，我們（香港）這顆東方之珠，不要打爛它。我真的很喜歡香港。試想一下，1997年我們有資格移民都不走，我現在都不會走，因這裏始終是我的根。你去破壞自己的根，又能得到什麼呢？」

覺得政府不夠投入

肥媽覺得政府並非不負責任，但不夠投入，應該好似做父母，投入多一些，做的事情多一點，令時下年輕人覺得仍然有前途，有機會和有希望：「現在兩者走得太極端，除了聆聽，都要去做，不要『意見接受，一切照舊』。」就以她和細仔為例，大家要了解彼此想法，就算立場不一，也要互相尊重，加上現時疫症面前人人平等，這時刻大家更應守望相助，不要分派：「你覺得這裏是你的家，就會有得救。」她續說，受疫情影響不少人失業，但相信「有危就有機」。

肥媽又以耕種作比喻，她說：「你要好好去保育，讓它生長，塊地不夠肥不要緊，再耕一耕，將它再施肥，從頭再來都可以，沒有事情是不行的。希望大家都可以將自己的己見降低，一起為愛這個地方、愛這個家，不要各執一詞，這就會完美。」

對於在「守護香港」集會的發言被網民惡搞《肥媽有話兒》。肥媽自言聽過一次，沒有嬲，也沒有太大感想，每個人都有自己的創作力，希望時下年輕人可利用這創作力發揮正能量：「我覺得現在太多負面新聞，看得多會令人都很負面和傷心，所以也要有些正面資訊，讓人覺得人生滿希望，兩面要取得平衡。」

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