佐治古尼曉治積曼參與籌款騷 助影視界同業渡難關

香港樂壇天王郭富城昨日在尖沙嘴率領大班舞蹈員又唱又跳，就是為了籌款幫助受疫情影響生計的舞者及影壇幕後員工，荷李活市場雖然比香港大很多倍，但影視界由於這段時間停工，不少業內人士受到影響，於是美國影視基金旗下的抗疫援助基金發起籌款騷，預計周五西岸時間傍晚6時舉行，並會在影視基金的YouTube頻道播放。

參與者除了佐治古尼、曉治積曼和米高德格拉斯外，據報前「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）、《冰之驕女》艾麗遜珍寧（Allison Janney）、真人騷女星Kris Jenner、金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）、《醉爆伴郎團》韓裔男星鄭肯都會亮相。據悉節目中會有音樂及趣劇環節，還會有藝人為同業打氣。

至於《美少女謊鄰》劇組，前日藉視像會議聚首一堂，並有粉絲答問環節，籌得善款將捐給非牟利機構賑濟美國 （Feeding America）

Britney舊唱片重登下載榜

另外，《懸河殺機》辛潘成立的組織CORE，為社區提供免費新冠病毒測試，據悉在加州已有10萬懷疑個案受惠，CORE的測試點並擴展至亞特蘭大及底特律等地，還準備增加新奧爾良等多個試點，未知是否見成效不錯，社交媒體Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）捐出1000萬美元（約7800萬港元）給CORE。

居家抗疫期間，不少歌手多了跟樂迷溝通的時間，有歌手的舊作甚至因此重登銷量榜，例如瑪麗嘉兒（Mariah Carey）12年前的專輯《E=MC2》，上月底就登上下載榜榜首；據悉日前輪到Britney Spears，她的忠實粉絲把其2016年舊作《Glory》推上iTunes前列位置，Britney為了感激樂迷，特別錄製了短片答謝，「我不知道發生什麽事，但因為你們，我過了最美好的一天」。她大概不甚喜歡《Glory》的唱片封套，所以重新自製一個「回饋」粉絲，把一張性感泳衣照製成新的唱片封套。

孫藝珍舉拇指感激醫護

金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）早前帶同女兒在網台節目感謝醫護，韓國方面最近亦發起感謝醫護挑戰，在社交網上載舉起拇指感謝醫護人員的照片，再點名其他人參與，《大長今》李英愛、《奇皇后》河智苑、《男朋友》宋慧喬、《雲畫的月光》朴寶劍都有響應，最新加盟的是《愛的迫降》孫藝珍，上載了舉起拇指感謝醫護人員的的照片，其後點名《夫妻的世界》金喜愛、親子真人騷《超人回來了》姜熙建及兩歲兒子姜夏悟接受挑戰。