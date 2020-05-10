拍劇迎戰黑哥紅姐 黎諾懿染白髮扮「有料」

黎諾懿勸高海寧增肥20磅突圍

黎諾懿稱在新劇《刑偵日記》會與惠英紅及姜皓文合作，知他們很犀利，故特別為所演的亦正亦邪警察角色染了白髮，「希望這造型可以嚇一嚇黑哥，拋一拋紅姐，讓他們覺得這個𡃁仔有料到」。高海寧表示為新劇《七公主》剪了短髮，正積極減肥，免得上鏡塊面好圓；黎諾懿反而建議她增肥20磅，才能在同劇女角中突圍，更有機會攞視后，高海寧聞言說：「係咪跣我㗎？諗吓先。」

馮盈盈否認與鄭衍峰同居

馮盈盈被發現與最近傳緋聞的鄭衍峰用同款枱墊疑似同居，但她否認，解釋只是二人品味相近，屋企太細亦不宜同居，一再強調對方只是好朋友，「經常這樣傳好似睇小我得一個追求者。（如拍拖是否一定公開承認？）如去到成熟穩定的時候，適當時機一定會公開，但入行後要認識新朋友開始新戀情真的有點困難，大家給我多點時間」。

記者：林祖傑