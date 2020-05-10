網紅爆出軌 賴弘國誓興訟 鍾欣潼發律師信提醒收口

阿嬌與賴弘國爆出結婚14個月閃電離婚消息後，傳言不斷，有自稱阿嬌閨密斥賴弘國婚後約辣妹夜蒲，又不夠上進。賴弘國向台灣傳媒表示：「你相信嗎？」他自言行得正，如果有做這些事，會敢上載千字文嗎？之後又有傳賴弘國出軌，網紅「廣告小妹」稱他劈腿。賴弘國反擊稱已請律師蒐集資料，一定要告她。

賴弘國諉過阿嬌 被網民狙擊

賴弘國早前身處澎湖，在社交網上載爆肌照，又在酒店暢泳甚寫意。有網民看不過眼留言狙擊他：「如果你真的喜歡嬌，應該是幫她扛了，做一個大男人，而不是把所有的罪推到她身上了！」賴弘國回應網民：「離婚不是罪。」當有網民指他出軌，他立即否認：「不是，沒有出軌，沒有偷吃，好聚好散而已。」

阿嬌與賴弘國爆出離婚後，態度不同，阿嬌只透過英皇統一回應，賴弘國除寫千字文又接受傳媒訪問，有問必答。有指雙方協議待下半年合適時間才公布，突然爆出，英皇對賴弘國處理方式有異議，向他下「封口令」。霍汶希回應說：「因為Michael（賴弘國）及阿嬌所簽的是分居協議，並非立即離婚，大家都希望有幾個月的緩衝期及冷靜期，希望令雙方的感情回溫，或許有機會挽回婚姻，所以我們共識是幾個月後，大家看看情况如何才一起公布。」

據悉突然被人爆料出來，令他們措手不及，阿嬌只好承認，Michael情緒亦受到很大的影響，從事發至今他們只是好言相勸，希望大家在這個時間都保持沉默，不能對外透露任何消息，因為在他們的分居協議書內有條款是在分居期內，大家必須遵守把協議內容及關於婚姻的情况保密，阿嬌律師前日再發給他的，只是一封提醒函。

羅志祥經理人否認爆料轉移視線

羅志祥經理人被懷疑是爆料人，傳以阿嬌離婚消息轉移視線，羅志祥經理人公司否認有關說法。至於賴弘國前妻Ivy被人冒認在社交網爆賴弘國出軌，她澄清不是其本人，Ivy說：「別人的幸福誰也干涉不了，不要再消費別人了，願大家都好 。」

娛樂組