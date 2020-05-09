【開箱】《末世列車》加《迷》混合體 比利時劇《絕夜逢生》 黎明不要來

法語對白 由劫機開始

《絕夜逢生》全劇八成法語對白，記得對上一次看法語劇已是後來改編成美劇《歸來之人》（The Returned）的《Les Revenants》，後者講述在一個山城，某天水塘的水位急速下降，很多死去的人還陽，發生諸多奇怪的事。故事十分詭異，非一般的靈異題材，但拍得很迷人，而且有蘇格蘭搖滾樂隊Mogwai的配樂。

《絕夜逢生》沒那麽風格化，是典型計算準確的劇集，講述從布魯塞爾飛往莫斯科的午夜航班，準備啓程之際，被自稱北約軍官的Terenzio所騎劫，連機長都趕不及上機，他就威脅副機師Mathieu出發，曾當兵有駕駛直升機經驗的Sylvie自告奮勇幫忙；及後Terenzio告訴他倆在北約聽到的消息，只要太陽升起，所有生物無法生存，所以他必須迫使航班往西方飛，盡量追趕黑夜。

互相排擠又合作的乘客

飛機上載有不同乘客，包括保安人員Rik、清潔工Osman、空姐Gabrielle、氣象學家Horst、帶着患病兒子Dominik準備到莫斯科做手術的媽媽Zara、網絡紅人Ines、私家看護Laura、神秘的土耳其人Ayaz，以及技工Jakub等。各人身分國籍懸殊，有時候互相排擠，偶爾互相協作，他們最初對Terenzio所言半信半疑，尤其航班上的無線電在Terenzio劫機之初開槍轟壞掉，與外界隔絕；直到飛機掠過冰島上空，看到火海一片，他們才相信這名軍官的說話。

此時每人仍有不同的盤算，Zara着急兒子的手術，覺得應該去莫斯科；Jakub掛念在布魯塞爾的女友安危，Sylvie和Mathieu卻決定一路向西，前往蘇格蘭，入油和補充物資。着陸後碰見3名軍人，自稱是當地的倖存者，後來Ayaz卻發現3人是曾在阿富汗犯下姦殺案的戰犯，Mathieu等於是設計在加拿大一站由Jakub引開3人，把他們留在當地；卻由於誤會反而是空姐Gabrielle遭遺棄，其中一名戰犯更偷偷潛入機艙。

科幻小說改編

其間有不同的驚險事件發生，包括機艙窗戶破裂、Ayaz和Rik針鋒相對、有乘客死亡、Mathieu昏倒等。最終當他們修好無線電後，聽到其他廣播，得悉在保加利亞的碉堡有倖存者，他們決定前往當地；據悉最後鏡頭是Terenzio被拒於碉堡門外，此時太陽升起。另外，倖存者領袖告訴Sylvie，他們已計劃好在外生存的辦法。

不同背景的陌生人同處一地，又面對另一幫人的故事，很容易令人想起美劇《迷》，《絕夜逢生》第一季雖然沒解釋為何太陽讓人類滅絕，但也沒什麽超自然現象，比較近似的，是兩劇都會有一小段交代衆人以前的生活。另一方面，《絕》劇的飛機就如同電影《末世列車》的火車，類似「挪亞方舟」，載倖存者尋找新家園。

據報《絕夜逢生》受波蘭作家Jacek Dukaj的科幻小說《The Old Axolotl》啓發；不知道是否為符合書中主題，小說不設紙版，僅推出電子書。原著講述地球經過一場浩劫，所有帶生命的物體被殺死，唯一存活的只有電腦、網絡和其他電子設備。極少數倖存者在僅剩時間內，用一種技術把意識、性格等複製到電子儀器，以機械人形態繼續存活。據悉小說作者欲以此書探討何謂人類；《絕》劇首6集亦展現了在危難之前的不同人性，若第2季開拍得成，根據原著小說情節，豈不變成另一齣《人工智能》？