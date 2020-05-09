55歲呂方雙喜臨門 結婚做準爸爸 舊愛Do姐大方點歌送祝福

1983年參加新秀歌唱大賽勇奪冠軍入行的呂方，天生擁有嘹亮的聲線，唱過不少膾炙人口金曲，包括《聽不到的說話》、《妳令我快樂過》等，在電視劇《新紮師兄》飾演「高佬泉」一角深入民心。愛情方面，他與Do姐展開一段長達16年的姐弟戀，可惜最終未能開花結果，二人於2008年宣布和平分手。

與女友今年結束愛情長跑

呂方及後認識比他年輕16年、經營網上生意的Rainbow，他早年在演唱會公開認愛，二人最近結束7年愛情長跑，正式成為夫妻，更準備當父母，目前Rainbow已懷孕5個多月。

年底紅館開演唱會

Do姐昨午如常回商台主持節目《口水多過浪花》，對於舊愛適逢家有喜事，她大方透過大氣電波隔空送上祝福，並說：「我送這首歌給呂方，恭喜晒，三喜臨門。又做爸爸，結婚兼成功入紙紅館，好似是年底開演唱會，恭喜晒！希望你們一家人永遠幸福快樂。」之後便點播呂方的經典舊作《彎彎的月亮》。

Do姐向傳媒表示，與呂方分開多年，已很久沒有聯絡，故對他的事沒有感到意外，強調大家都move on，一再祝福他們一家人幸福，其他事就不欲再回應。

記者：林蘊兒