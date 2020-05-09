情路崎嶇 否認與陳冠希拍拖

2001年，阿嬌與陳冠希拍MV傳緋聞，翌年與余文樂合演電影《一碌蔗》，亦傳出戲假情真。2003年，陳冠希與余文樂被指因追求阿嬌而鬧不和，更傳在頒獎禮後台發生衝突，當時阿嬌否認跟兩人拍拖。2005年，她與方力申被發現同遊瑞士滑雪返港，但有指這段戀情維持一年多便無疾而終。

2007年，阿嬌與麥浚龍合演電影《破事兒》傳緋聞。2008年，爆出陳冠希艷照風波，阿嬌事業一度受創，當時緋聞男友麥浚龍給予支持，助她渡過難關，但最後分手告終。

2012年11月，阿嬌與韓籍男友權寧一（K先生）戀情曝光，有指兩人拍拖3個月，阿嬌亦罕有首度公開戀情，之後他們經常出雙入對，可惜這段情僅10個月，2013年5月宣布分手，傳因有第三者介入。

雖然情路多波折，但阿嬌仍相信愛情。2017年10月公開認戀有「醫界王陽明」之稱的32歲台灣型男賴弘國，發展姊弟戀。對於後者被爆2016年與「華航林依晨」Ivy的婚姻僅維持半年告終，又傳與索女外遊，阿嬌都投信任票，讚男友體貼，視為結婚對象。

2018年2月，阿嬌曬婚戒宣布接受賴弘國求婚，5月在美國舉行訂婚派對，12月在香港註冊，但婚姻維持14個月，今年3月，阿嬌主動提出離婚，兩人簽分居協議。

娛樂組