古天樂楊受成攜手開拍港產片 救同行振興本土電影業

娛樂組

電影業在疫情下，製作量急速下滑，幕前幕後製作團隊生計受影響，許多基層員工面臨前所未有困難，很多要被迫轉行，業界面對人才流失問題。

英皇電影與天下一電影製作有限公司有見及此，宣布於兩年內合作製作及發行共10部港產片，希望在這個非常時期，為香港電影注入新動力。

戲種包羅萬有

10部電影主要在香港取景，以及聘用本地電影工作人員，以確保今次合作能夠為香港電影業界帶來實際支持，亦達到繼續拓展本地電影業市場及發掘電影人才之效。

該10部電影有驚慄、懸疑、愛情、喜劇等不同片種，望能為觀眾提供多元化選擇。雙方已正式簽訂協議及進行籌備工作，積極與不同業界單位聯繫，包括資深演員及新演員，幕前幕後精英電影製作團隊，希望於下半年度開始製作，讓電影從業員盡快重回工作崗位。

天下一電影希望藉着今次合作，發掘更多有質素劇本；公司亦一向注重培育香港電影幕前幕後的新一代，希望為香港電影帶來新力量、新方向，打造全新格局。

英皇電影表示眼見香港電影業因疫情停擺，電影工作者停工，令經濟狀况陷入水深火熱之中，面臨嚴重人才流失問題，感到十分惋惜。今次跟天下一電影以實際行動支持港產片，期望協助本地電影業盡快復蘇。

藝人紛表支持

疫市下傳來好消息，藝人紛紛讚好。古天樂公司旗下藝人宣萱表示：「好開心聽到這個消息，希望人人盡快有工開。」林峯說：「希望疫情能夠盡快結束，與幕前幕後的工作人員一齊努力。」黃浩然稱：「非常期待，可以再同所有工作人員聚首一堂。」

英皇藝人蔡卓妍與鍾欣潼很開心，蔡卓妍希望保持每年港產片的數量，盡快重回正軌，人人有工開。鍾欣潼說現在電影業很慘，希望今次合作推動本地電影。田啟文感激在這個艱難時期，有此正面信息令人振奮，令電影從業員有希望。