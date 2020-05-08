【開箱】53歲金喜愛磨練演技37年 成就《夫妻的世界》

16歲出道 19歲拍劇擔正

在演藝界打滾37年的金喜愛，就讀高中一年級時，以廣告模特兒身分入行；1983年首次拍電影《二十歲的第一天》，當時年僅16歲；出道之初多演閒角，連名字都沒出現在演員名單之上，其後她轉而拍劇。1986年，19歲的金喜愛在KBS電視台的《女人心》首次擔正女主角，雖然年輕，但不負重望，在150集劇集中，由10多歲演到60多歲，演技大獲好評，火速登上一線女星之位。

金喜愛自此成為韓劇搶手貨，短短10年間，參演10多齣劇集，演過職業女性、明成皇后等；直至1996年，金喜愛跟商人兼前議員李燦振結婚，婚後開始減產，並於1998及2000年分別誕下兩子。金喜愛在大仔出生後，一度計劃復出，但因懷上第二胎，所以中途辭演劇集《唯一的你》。

2003年，金喜愛正式復出幕前，接演韓劇《妻子》。配合現實生活，金喜愛飾演人妻，此劇情節其實也有點像《夫妻的世界》，講述男主角劉東根與金喜愛是一對夫妻，男方意外失憶並失蹤，其後與一名女護士結婚；正當金喜愛計劃再婚之際，重遇失憶的丈夫，陷入混亂的四角戀。當年金喜愛憑此劇奪得第39屆百想藝術大獎最優秀女演員殊榮。

多次演不倫人妻

金喜愛婚後作品，不少題材以女性為主導。金喜愛在《致父親母親》（又譯《說不出的愛》），飾演兩子女之母，幼子患上自閉症，遭丈夫嫌棄，繼而出軌並提出離婚，金喜愛獨力養大子女，帶出韓國女性的悲哀。在《金錢誘罪》金喜愛飾演大集團繼承人，隻手操控環球金融市場，雖然營商能力高，可惜不獲重男輕女的父親重視。在《刑警靚媽》她飾演個性潑辣又剛強的正義女警，她在男性為主的職場，要顯得更硬淨與強悍。

2018年，金喜愛主演改編自真人真事的韓片《她們的故事》，飾演旅行社老闆，出心出力為韓國慰安婦跟日本打官司。片中她由最初無視慰安婦的存在，直至發現相處多年的家傭曾當慰安婦後，態度180度改變，致力為她們爭取權益。

金喜愛所演角色大多個性鮮明，今次在《夫妻的世界》亦一樣，她在劇中飾演專業醫生，當發現丈夫出軌後，暗中掌握證據，讓自己在沒有任何損失下順利離婚。金喜愛亦演過不倫戀角色，例如在韓劇《我男人的女人》，她扮演戀上好友丈夫的失婚女人，《妻子的資格》又飾演紅杏出牆的家庭主婦。

JTBC收視福將

金喜愛近年的作品最值得重溫是2014年播出的《密會》，飾演上流淑婦的她，愛上年輕20年的天才鋼琴少年劉亞仁，上演不為外界接納的禁忌之戀；《密會》當年在有線頻道JTBC播出，收視一度撼低免費台KBS同時段劇集；今次新作《夫妻的世界》同樣是JTBC出品，並刷新有線頻道劇集最高收視紀錄，除了磨練數十年的演技外，她也算是該台福將吧。

《夫妻的世界》僅剩4集便完結，但相信此劇可為金喜愛帶來不少演技獎項。