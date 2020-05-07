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2020年5月7日星期四
曾國祥執導《少年的你》掃金像8獎成大贏家 太保稱帝 周冬雨擊敗Sammi封后
投票率59.74% 比去年微跌 爾冬陞獨腳戲報賽果
得獎名單
稱事業大受影響 麥長青向追債女子追逾百萬賠償
《十八年後的終極告白》終極劇透 監製王偉仁：「七子」唔會全部死晒
馬國明預告有「動作戲」 劉佩玥：大家可盡情幻想
楊秀惠再被貼大字報 發聲明報警以證清白
任達華親自操刀拍攝妻女溫馨時刻
和你讀《神秘的魔法石》 丹尼爾「再演」哈利波特
《勝利號》預告曝光 宋仲基掃太空垃圾
金泰希暫停拍劇專心湊女
《夫妻的世界》 登話題榜冠軍
鄭素敏《靈魂維修工》 講精神病患者
【開箱】「美國隊長」新劇《捍衛我兒》 電視版《我兒子是惡魔》
得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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曾國祥執導《少年的你》掃金像8獎成大贏家 太保稱帝 周冬雨擊敗Sammi封后
投票率59.74% 比去年微跌 爾冬陞獨腳戲報賽果
得獎名單
稱事業大受影響 麥長青向追債女子追逾百萬賠償
《十八年後的終極告白》終極劇透 監製王偉仁：「七子」唔會全部死晒
馬國明預告有「動作戲」 劉佩玥：大家可盡情幻想
楊秀惠再被貼大字報 發聲明報警以證清白
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和你讀《神秘的魔法石》 丹尼爾「再演」哈利波特
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鄭素敏《靈魂維修工》 講精神病患者
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投票率59.74% 比去年微跌 爾冬陞獨腳戲報賽果
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