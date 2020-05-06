【開箱】流行經典50年《男人之苦—寅次郎返嚟啦！》

日本導演山田洋次執導的《男人之苦—寅次郎返嚟啦！》，是《男人之苦》系列第50部作品，亦是為紀念1969年首集面世50周年而開拍。去年底在日本上映，獲邀為第32屆東京國際電影節開幕電影。

滿男重遇初戀情人

新片講述倍償千惠子飾演寅次郎的妹妹阿櫻，為吉岡秀隆扮演其子滿男的亡妻舉辦紀念活動，滿男重遊舊地，發現從前經營傳統糖果的店鋪，現已變成咖啡店，但店內仍保持昔日原貌。身為兼職作家的滿男，新書大受歡迎，在簽名會上重遇初戀情人、後藤久美子飾演的阿泉。

女方現居於歐洲，因公幹而重返日本，二人在一間懷舊茶室碰頭，發現店主正是寅次郎20年前在奄美大島相遇的情人莉莉，也是寅次郎一生中最愛，3人一同回憶寅次郎的生活點滴。

換另一角度說故事

第49集《男人之苦》在1997年上映，當年為追悼1996年離世的「寅次郎」渥美清而製作。相隔23年再次推出《男人之苦》系列，源於山田洋次早年抽空翻看整個系列，探索令寅次郎「復活」的方法，在他反覆思量的過程中，發現以寅次郎外甥滿男的角度來看故事，感覺相當有趣，可以看到滿男由出生到升讀大學，再踏足社會的成長過程與變遷。

導演剪輯一段以「滿男．奮鬥篇」為主題的作品，看到完成品時，他感受到《男人之苦》系列的時代變遷，終令他下定決心，開拍第50集故事。山田洋次表示：「滿男的成長過程，多得寅次郎一直陪伴身邊，讓我驚覺寅次郎作為舅父的重要性。」新作將以滿男和初戀情人重逢為故事中心。

後藤久美子復出作

新片最大賣點是原班人馬演出，雖然渥美清已逝世廿多年，慶幸其他演員包括倍賞千惠子、前田吟及吉岡秀隆仍然健在，繼續扮演阿櫻、阿博及滿男一家三口，還有飾演源公的佐藤蛾次郎、扮演阿泉的後藤久美子及泉母夏木麻里，以及飾演寅次郎舊情人莉莉的淺丘瑠璃子等。值得一提的是，後藤久美子退隱演藝界23年，今次為《男人之苦》而重返幕前。

《男人之苦》系列是渥美清的代表作，亦是日本電影史上最長壽的電影，今集豈可沒有渥美清的身影呢？

山田洋次利用4K數碼拍攝《男人之苦—寅次郎返嚟啦！》，修復渥美清的珍貴片段，透過滿男、阿泉與莉莉懷緬過去的情景，把渥美清重現銀幕，並加插其他演員的舊畫面，包括滿男坐在客廳，在他舉手投足之際，插入小學時期的回憶。電影為了經典重現，特別到寅次郎前鋪後居的老家「車記」取景，尋回昔日用過的道具，藉此復修當年面貌。

《男人之苦—寅次郎返嚟啦！》交織着過去49部作品，反映電影世界50年來的變遷，可說達成了電影史上前所未有的新景象。

上映日期：5月8日