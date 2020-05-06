《雷神奇俠》導演執導《星球大戰》 黛絲烈尼約翰保也加拍片慶祝星戰日

憑《陽光兔仔兵》贏得今屆奧斯卡最佳改編劇本獎的泰卡韋迪迪，跟《星球大戰》早有淵源，去年迪士尼旗下串流平台Disney+推出《星戰》外傳式電視劇《The Mandalorian》，他執導第8集結局之餘，更聲演機械人IG-11角色，早已贏得星戰迷好評。

佐治魯卡斯不滿前作

事實上，同時執掌Marvel和魯卡斯電影公司的迪士尼去年宣布，隨着《星球大戰：天行者崛起》為整個故事寫上圓滿句號，全新一輯《星戰》將會改由Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）擔任監製，當時網上瘋傳《雷神奇俠》第3及4集導演泰卡韋迪迪有望成為接班人，自編自導《星戰》下一輯故事，但他守口如瓶，直至昨日終於揭盅。

早在2012年，迪士尼天價併購「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）一手創辦的魯卡斯電影公司，其後推出全新《星戰》三部曲，包括J.J.艾布斯（J.J. Abrams）自編自導的《星球大戰：原力覺醒》及《星球大戰：天行者崛起》，雖然票房理想，佐治魯卡斯卻對故事內容不感滿意。如今換上《陽光兔仔兵》金像編劇泰卡韋迪迪，加上憑《1917：逆戰救兵》角逐奧斯卡最佳原創劇本獎的Krysty Wilson-Cairns攜手合作，可會令「星戰之父」刮目相看？

據美國綜藝網站Variety報道，迪士尼早前公布《星戰》未來3集暫定2022年、2024年及2026年聖誕檔期上映，究竟泰卡韋迪迪能否趕及在兩年後完成新作？還得視乎他執導《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）會否因新冠病毒疫情影響進度。

黛絲烈尼隔空取劍

如先所言，剛於《星戰》三部曲飾演「Rey」的黛絲烈尼，以及「Finn」約翰保也加趁「星戰日」跟粉絲隔空會面，為何選定5月4日呢？原來跟《星戰》金句：「願原力與你同在（May The Force Be With You）」有關。星戰迷認為「May Force」跟5月4日的英文諧音「May Fourth」相似，從此變成非官方的慶祝節日。

黛絲烈尼前日透過社交媒體拍片，模仿女主角運用原力隔空取劍，雖然製作粗糙，至少博得粉絲一笑；約翰保也加同日接受電影網站CinemaBlend訪問，正在居家隔離的他，趁機展示家中《星戰》珍藏，包括曾在《星球大戰：最後絕地武士》登場的全新外星物種「波波（Porg）」LEGO公仔，他笑言此玩具又大又重，「我想退貨都有困難」。