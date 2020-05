《雷神奇俠》導演執導《星球大戰》 黛絲烈尼約翰保也加拍片慶祝星戰日

憑《陽光兔仔兵》贏得今屆奧斯卡最佳改編劇本獎的泰卡韋迪迪,跟《星球大戰》早有淵源,去年迪士尼旗下串流平台Disney+推出《星戰》外傳式電視劇《The Mandalorian》,他執導第8集結局之餘,更聲演機械人IG-11角色,早已贏得星戰迷好評。

佐治魯卡斯不滿前作

事實上,同時執掌Marvel和魯卡斯電影公司的迪士尼去年宣布,隨着《星球大戰:天行者崛起》為整個故事寫上圓滿句號,全新一輯《星戰》將會改由Marvel電影公司總裁奇雲費格(Kevin Feige)擔任監製,當時網上瘋傳《雷神奇俠》第3及4集導演泰卡韋迪迪有望成為接班人,自編自導《星戰》下一輯故事,但他守口如瓶,直至昨日終於揭盅。

早在2012年,迪士尼天價併購「星戰之父」佐治魯卡斯(George Lucas)一手創辦的魯卡斯電影公司,其後推出全新《星戰》三部曲,包括J.J.艾布斯(J.J. Abrams)自編自導的《星球大戰:原力覺醒》及《星球大戰:天行者崛起》,雖然票房理想,佐治魯卡斯卻對故事內容不感滿意。如今換上《陽光兔仔兵》金像編劇泰卡韋迪迪,加上憑《1917:逆戰救兵》角逐奧斯卡最佳原創劇本獎的Krysty Wilson-Cairns攜手合作,可會令「星戰之父」刮目相看?

據美國綜藝網站Variety報道,迪士尼早前公布《星戰》未來3集暫定2022年、2024年及2026年聖誕檔期上映,究竟泰卡韋迪迪能否趕及在兩年後完成新作?還得視乎他執導《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)會否因新冠病毒疫情影響進度。

黛絲烈尼隔空取劍

如先所言,剛於《星戰》三部曲飾演「Rey」的黛絲烈尼,以及「Finn」約翰保也加趁「星戰日」跟粉絲隔空會面,為何選定5月4日呢?原來跟《星戰》金句:「願原力與你同在(May The Force Be With You)」有關。星戰迷認為「May Force」跟5月4日的英文諧音「May Fourth」相似,從此變成非官方的慶祝節日。

黛絲烈尼前日透過社交媒體拍片,模仿女主角運用原力隔空取劍,雖然製作粗糙,至少博得粉絲一笑;約翰保也加同日接受電影網站CinemaBlend訪問,正在居家隔離的他,趁機展示家中《星戰》珍藏,包括曾在《星球大戰:最後絕地武士》登場的全新外星物種「波波(Porg)」LEGO公仔,他笑言此玩具又大又重,「我想退貨都有困難」。