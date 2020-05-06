5月8日戲院重開 各大院線多片出籠放映

古天樂無緣演《夜半歌聲》

今年是張國榮逝世17周年，東方影業將他主演的《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》全新4K修復，原本4月上映，但戲院因防疫措施關閉無法如期公映。黃百鳴旗下的Cinema City宣布《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》分別在5月8日及21日上映。黃百鳴回憶製作《夜半歌聲》的小故事，他稱當年戲中青年版角色韋青，原本屬意古天樂飾演，是當時擔任監製的張國榮介紹，合約都簽了，但那時無綫有劇集想古天樂拍，問他可否放期？他便賣個順水人情，最後在北京找來黃磊演韋青，古天樂之後則拍《陰陽路》還片約。

Golden Scene亦安排不少電影的上映日期，包括5月21日《柏林我愛你》、5月28日《叔‧叔》、6月4日《婚禮之後》、6月11日《金都》、7月2日《幻愛》等。

娛樂組