怕呂慧儀玩得太癲 張景淳獻花 無人敢起哄

盈盈表示星期日母親節要開工，所以會提早一日慶祝，食肆限座放寬至8人，她屋企剛好8人，可以同枱坐。盈盈直言最想收到的禮物就是兩個女兒為她4手按摩，細女現時已懂幫她按摩頸部，但大女還要老公錢嘉樂教一下。她笑言：「到時嘉樂就餵我吃提子，待我享受一下皇帝的感覺。」

問到阿蟹的母親節禮物？她說兒子送上自製的手袋仔，對方還要求她攞住個袋，在他面前行catwalk表演一次，她說：「蟹籽用了我喜歡的橙色，我覺得很窩心，她還命令我一定要帶返工，用來裝電話，其實只要他乖和聽話我已很開心。」

談到活動上獲緋聞男友張景淳獻花時，一眾演員都不敢起哄，似乎想幫二人緋聞降溫？阿蟹說：「他們向來都很惜我，同埋驚撩起我就大鑊，玩得太癲，因我玩起來不是人咁品，本來都想叫張景淳扮女人，但大家接住要開工，不想影響進度。」

陳浚霆回歸劇組 全家捧場

陳浚霆相隔3年重回《愛‧回家》，他說：「前晚我們一家人包了間房吃飯，提早慶祝母親節，順便一齊看，媽咪（顧紀筠）邊看邊收到很多朋友的短訊。星期日播我出現的第一集時，媽咪在B哥（鍾鎮濤）屋企，她還毫不客氣開了電視，逼B哥一家一齊看我演出。」陳浚霆說簽約邵氏時，樂小姐問他可有興趣重回劇組，現在已慢慢習慣拍劇的生活，又稱阿蟹和滕麗名也給予他很多提點。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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