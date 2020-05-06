曾被嘲黐脷筋 許廷鏗：給空間姜濤進步

對於有網民讚他當晚的表現，完勝同台演出的人氣偶像姜濤和Anson Lo？許廷鏗說：「不能這樣說，跟他們合作讓我回想起當年參加《超級巨聲》，也是差不多年紀出道，對比我當時唱現場，他們已叻我很多，不止跳舞，唱功的天資也很高。」問他可覺得姜濤有咬字問題？他表示現場有太多因素，自己也曾被嘲黐脷筋，近年經過調整才少了人說，但好友鄭欣宜至今仍取笑他，「我也因此跟老師重新學習咬字，碰巧當年讀牙科有語言治療部門，我有詢問意見。（介紹醫生給姜濤？）不用，只是很微小的失誤，大家應給他一些空間繼續進步」。他稱很享受與兩名後輩合作，「他們都很有禮貌。Anson還是我的粉絲，我反而多謝他選唱我的《青春頌》，證明我的歌真的能影響別人」。

談到欣宜與鄧小巧早前為他慶祝32歲生日？許廷鏗笑稱到了這歲數已不想大事慶祝，只希望快點跟大家除口罩相見，這是他的生日願望，並計劃本月中再辦網上音樂會。胡鴻鈞可有傳祝賀短訊？他說：「好似沒有，因有太多朋友的短訊，能回覆的都覆了，有啲可能忘記了。」

記者：陳釗