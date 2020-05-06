咬木塞練發音 姜濤代粉絲向麻利道歉

會叮囑粉絲冷靜

姜濤表示上該節目是一早安排的，他與麻利私下有聯絡，不會因今次事件感尷尬，他說：「事件發生後，我都第一時間跟麻利說不好意思，她亦說不用，稱不關我事，亦有鼓勵我。但畢竟跟我的粉絲有關，所以都要致歉，粉絲都是惜我而已。」姜濤稱之後會叮囑粉絲冷靜些，不要太敏感，亦代粉絲說聲不好意思，「有句說話叫『粉絲的行為由偶像埋單』，我知也有粉絲事後已向麻利道歉」。姜濤稱不用大家講，也自知咬字有問題。會如何改善？他說會咬木塞練習，這個方法會較快見效，亦希望跟老師學習，好似小朋友學ABC一樣慢慢學。

認抗疫騷唱得不好

談到在網上抗疫騷上表現失準？姜濤坦言有重溫當晚的表演片段，沒什麼好逃避的，的確唱得不好，他說：「如唱功是勁的，怎樣都唱得好，所以無得賴。」姜濤坦言有因這兩件事而不開心，但都是自己的問題，「又不會忟到喊，喊是解決不到問題的。自覺仍有很多不足，因我已不算新人，但上台仍未能克服和掩飾到自己的緊張，我正努力學習」。

記者：陳釗