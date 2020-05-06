愛情長跑8年有結婚計劃 黃智雯自信勝任做賢妻

記者：陳釗

攝影：劉永銳

黃智雯表示拍攝《十八年後的終極告白》和《降魔的2.0》的心情是天淵之別，《十》劇中她飾演Madam，在調查一單十八年前的埋屍案時被牽涉其中，揭開人性的醜惡。她稱這是從演以來，最想快點忘記角色的一套劇，因劇情沉重又黑暗，當中涉及親情，經歷生離死別場面，基本上每日開工都進入抑壓狀態，不時以淚洗面，「每日返工都會『唉』，並非不想返工，而是又要投入角色，加上本身較正面、開心，所以演這類角色時要花更多的力量進入這個氛圍。拍完這套劇，我花了近半年時間才走得出這角色，因角色真是觸碰到我很多不想觸碰的情感」。

有懦弱與小女人一面

《十》劇中道出人性的陰暗面，黃智雯相信每個人都有，她也不例外，大家平時見她都是很正面和開心，但其實她並非觀眾從熒幕中看到的那麼堅強和獨立，內心深處都有懦弱及小女人的一面，不過每當遇到挫折和失敗時，她會不斷用正能量去鼓勵自己，她笑言：「所以覺得自己有點人格分裂！」她回想昔日在演藝學院學跳舞，當自己的愛好變成學科後，卻有種無形的壓力，因同學間會有比較，覺得自己不及別人跳得好，意志慢慢磨蝕，於是便選擇逃避。但她現在覺得那時不應那麼快便認輸，為何不好好把握？不過這經歷讓她學懂更加珍惜自己喜歡做的事情。

抱佛系心態無壓力

談到拍攝《降魔的2.0》，黃智雯稱心態上相對輕鬆得多，一來是承接上集角色「莊芷若」，而且又是輕鬆喜劇，拍得很開心，「同馬國明和何遠東感覺像家人，而且今輯的芷若是較活潑及開朗一點，不過劇中與馬國明的感情可說從來無熱戀過，相信現實中都會有這種朋友，大家關係更像知己。今輯亦多了C君加入，劇中我們亦師亦友，他令我有能力協助馬國明降魔。C君很搞笑，而且轉數非常快。（有否試過接不住？）有呀，由他贏吧，因我永遠不會贏到他」。之前《降魔的》大獲好評，令大家對今輯相當期待，但黃智雯沒因此感壓力，加上有「佛系」拍檔馬國明，從對方身上學到只要做好本分、演好角色便可以，外界喜歡與否，他們無法控制，交由觀眾評價。

用情專一 很少拍散拖

雖然兩劇的劇種截然不同，但黃智雯同樣被情所困。先是《十》劇中與好姊妹趙希洛演情敵，為爭奪譚俊彥反目；於《降魔的2.0》又陷入四角戀，她與馬國明的感情路將遇上C君和譚凱琪。不過現實中的智雯，稱喜歡簡單的戀愛方式，很怕麻煩，「我覺得要成為一對戀人，過程中的曖昧、猜測和了解雖是享受，但也很煩，我寧願用心經營一段感情，好過不停試，所以我戀愛經驗中很少拍散拖」。她自爆也曾試過被第三者介入的愛情經歷，當發現對方變心，已非一心一意對自己，也就不會勉強，讓大家各自選擇想行的路，現在回想這經歷，其實也是一個學習，令她明白如何成為更好的女朋友。

保護男友私隱 互相信任

黃智雯向來感情事低調，大家對她男友詹文天（Anthony）都會覺得有種神秘感。她表示男友始終是圈外人，跟她拍拖也要承受不少壓力，所以一定要保護和尊重男友的私隱，「同時他都會很尊重我，理解我是圈中人，要經常跟不同的拍檔合作，所以從沒投訴。我覺得兩人相戀最緊要是信任」。

黃智雯近年除了拍劇，又遠赴法國學戲和挑戰舞台劇，忙個不停，但男友同樣無投訴，她一臉甜笑道：「又不用日日都拍拖的。我們會給予大家很大的自由度，去做自己想做的事情。例如他很清楚我去法國上堂，是因為知我喜歡做自己喜歡的事。」雖然兩人感情穩定，但會否擔心拍拖太耐，「不婚即分」的魔咒？她表示將來的事沒人知，這刻最重要是互相有信心，一同努力去守護這段感情。

婚後繼續為事業打拼

談到結婚這人生大事，黃智雯稱計劃一定有，與男友也有傾談過，「每人都總會有結婚生小朋友的階段，我們沒特別定下時間表，但大家在這方面都很有默契，不會偏向很傳統或要搞盛大婚宴那種，說不定那刻感覺到了就結婚」。她更自認是做人老婆的材料，跟長輩相處完全沒問題，相信能勝任現實中的賢妻角色。會否不攞視后不結婚？她笑言：「那又不會。而且就算結了婚也不等於工作要停下來，反而還豐富了我的人生，對我的工作也有幫助。」

服裝：Marc Cain

髮型：Jay @ Hair

化妝：諺瞳小白

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