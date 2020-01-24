【開箱】沒有史嘉麗祖安遜的《攻殼機動隊：SAC_2045》或更好看？

如今由日本電視動畫原班人馬炮製的《攻殼機動隊：SAC_2045》，可會令粉絲重拾信心？

首次應用3D＋CG技術

日本科幻漫畫大師士郎正宗的經典作品《攻殼機動隊》，原著由1989年開始連載，導演押井守在1995年改編拍成動畫電影，2002年轉由神山健治執導電視動畫，一直被視為日本Cyberpunk代表作。

這塊金漆招牌，終在2017年遭荷李活毁掉。因此當影視串流平台Netflix宣布推出全新電視動畫《攻殼機動隊：SAC_2045》第一季的時候，粉絲既驚且喜的心情，自是不難理解。

《攻殼機動隊：SAC_2045》請來神山健治加上《蘋果核戰》荒牧伸志以「雙導演」方式拍攝，亦是繼Netflix原創動畫《Ultraman》後，二人再度合作，加上日本著名製作公司Sola Digital Arts首次把3D CG技術應用到《攻殼機動隊》系列上，視覺效果耳目一新。如果喜歡《Ultraman》的話，新版《攻殼機動隊》亦是你杯茶。

不過，網上亦有評論認為，CG化的《攻殼機動隊：SAC_2045》畫面感覺「太膠」，無論是年輕版的草薙素子或其座駕攻殼車，都似塑膠玩具般欠缺質感。

也有網民持相反意見，大讚新作的3D技術令到畫面更見靈活，戰鬥場面加倍突出，可謂見仁見智。

《攻殼機動隊：SAC_2045》故事以2045年的未來世界為背景，講述全球爆發金融危機後，錢幣變成廢紙，各國為了爭取主導權，陷入永續戰爭狀態。

原本被解除職務的反恐部隊「公安九課」，在新任日本首相號召下，再次由荒卷課長授命重組，原本淪為僱傭兵的一眾主角：草薙素子、巴特、石川及齋藤等人，加上轉行任職民間保安公司的德古沙，終於再次重聚，在國際政局紛擾、恐怖分子橫行，以及民眾高舉革命旗幟的新世界，展開高科技與原始殺性混合的「後人類」戰爭。

火速宣布開拍第2季

所謂「後人類」，是結合驚人智慧與體能的高科技產物，他們對世界帶來巨大改變與影響。首季《攻殼機動隊：SAC_2045》共有12集，講述「公安九課」經過連串調查、戰鬥、分開、重聚、背叛等之後，仍未能解決「後人類」危機，結局似完未完，Netflix隨即宣布將會推出第2季，看來粉絲又要引頸以待了。