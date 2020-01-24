《夫妻的世界》瞬間收視逼近30% JTBC擬再改編英劇 池珍熙金賢珠重演夫妻

文：蘇珮欣

《夫妻的世界》講述賤男老公出軌導致婚姻破裂的故事，上周六播出第12集，金喜愛與朴海俊離婚後，貌似愛火重燃，上演激烈咀戲，似為復合鋪路。據韓媒昨日報道，第12集平均收視率高達24.33%，成為韓國有線頻道史上最高收視劇集。

而這幕咀嘴戲，更錄得瞬間最高收視率達到29.3%，成績超乎想像。《夫妻的世界》距離結局僅剩4集，最終能否突破30%大關？下周將會成為關鍵。

《臥底》繼續探討婚姻關係

改編自英國BBC電視台劇集《福斯特醫生》的韓版《夫妻的世界》，贏盡收視與口碑。韓媒昨日報道，JTBC食過翻尋味，考慮重拍BBC另一部劇集《臥底》（Undercover），打算起用《家人之間為何這樣》金賢珠與《大長今》池珍熙擔任男女主角。巧合的是，《臥底》某程度上就似《夫妻的世界》，都是把故事焦點放在婚姻關係上。

2016年首播的《臥底》，由《盧旺達酒店》角逐奧斯卡最佳女配角的蘇菲奧干妮多（Sophie Okonedo）與《愛的徒勞》艾恩賴斯達（Adrian Lester）飾演。講述任職律師的蘇菲，為了證實一名美國死囚的清白，於是展開長期的法律鬥爭。蘇菲其後獲委任為刑事檢控專員，然而曾任警方臥底的夫婿，過去一直隱瞞的「黑歷史」，以及夫妻在20多年前相識時發生的事件，再次困擾他們。

「小三」韓素希成廣告新寵

據報金賢珠將會飾演律師角色，池珍熙則是她的丈夫。原來二人早在2016年韓劇《我有愛人了》，已經扮演夫妻，相隔4年有望再度合作，肯定默契十足。另外，有傳新劇將由《又，吳海英》導演宋賢旭操刀。

提起《夫妻的世界》，劇中飾演「小三」的韓素希，獲劇集帶挈人氣急升，迅即成為廣告界新寵，最近一口氣接拍多個廣告，包括餅乾、香水及護膚品等。