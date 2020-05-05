不介意被取笑角逐新人獎 劇后區嘉雯爭金像女配角盼有驚喜

記者：柯美

攝影：劉永銳

區嘉雯憑《叔‧叔》先後獲台灣金馬獎及香港電影金像獎提名，稱去年入圍金馬獎「最佳女配角」感意外。雖然最終落敗，但她沒有失望，因為是意料中事，她說：「第一次參加，加上戲中角色不太討好，因得知丈夫出櫃沒呼天搶地，細膩淡淡然去演繹，可能一個眼神去表達，觀眾一眨眼便會錯過！」

享受演出過程多過得獎

今次在金像獎角逐「最佳女配角」和「最佳新演員」，她沒想過會得獎，一向抱最壞打算的態度，不是預期之內得獎，反而會特別開心和驚喜，她說：「沒期望就不會失望，盡力而為，最重要是享受演出過程，好似舞台劇，我享受排戲過程多於演出，綵排數個月，睇住角色成長，對角色的感覺愈來愈強烈。對我來說，過程重於結果，若有好結果當然開心。」

「這範疇我的確是新人」

區嘉雯是資深舞台劇演員，做慣女主角，在話劇界曾多次獲獎，首次拍電影《叔‧叔》，演一個別人看來是「閒角」的女配角，她覺得無問題，「我是電影新人，對電影零認識，要我做主角擔正部戲更加驚。演出舞台劇，我也不是經常做女主角。當我不再年輕時，也曾問過自己：『嘉雯，有些角色不是那麼重要，你介不介意？』我答自己絕對不介意，事實上年紀已經大了，就算年輕時也會做些小角色，正所謂牡丹雖好，全仗綠葉扶持。這是演員的蛻變，總之角色有戲給我做便可，叫我只企定定就多謝了」。

爭「最佳新演員」，覺得誰是勁敵？區嘉雯笑稱沒心水，「我已被朋友取笑，幾十歲仲係新人。我不介意被他們取笑，在這範疇我的確是新人，反而開心首次拍戲就有人留意」。

習慣自問自答解決問題

初踏足影壇，區嘉雯未感壓力，她說：「我是個沒什麼壓力的人，有壓力會自己處理，反而驚不習慣頻頻NG連累其他演員及影響拍攝進度。（如何減壓？）運動和信仰，凡事交給主安排，不會自尋煩惱。我習慣自問自答去解決問題，因自小母親已離世。」

拿揑角色情緒不可過火

區嘉雯在《叔‧叔》中飾演阿柏（太保飾）的太太阿清，她表示角色最難拿揑是知道老公和另外一個男人有一段情後，怎樣去處理這件事，她說：「阿清是個很傳統的女人，覺得家庭完整是最重要，不會離婚，她覺得現在的家庭很圓滿，有丈夫、有子女、有孫，知道老公出櫃有另一個男人，沒有大吵大鬧，因擔心會離婚收場，那種壓抑要拿揑得好好，不可以過火。這角色對我來說，某程度上是一種挑戰，尤其是導演要求做到好細緻，我做慣舞台劇，咬字要好準，但電影要生活化，說話有時要含糊帶過，發現老公和袁富華的關係，眼神就好凌厲，所以經常自我提醒，幾時收、幾時放。 」

註：「第39屆香港電影金像獎」受新冠病毒疫情影響，取消實體頒獎禮，改於明天（5月6日）透過3個網上平台直播公布賽果

（金像獎專訪系列）

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