一蚊Joe再做老竇 太太誕8磅B女

囡囡英文名叫Meagan

一蚊Joe開心「前世情人」加入成四口之家，稱囡囡似媽咪是靚女。太太Clara今次剖腹生女，因有經驗，前晚早瞓加上女兒好乖，佗B時也不太辛苦，產後太太很精神。由於疫情關係，一蚊Joe陪入產房只能隔着玻璃看。他稱除了在手術室內曾抱過女兒，暫時他也不能掂BB，太太也是餵奶時才可以抱。他明白這時期大家也要小心，待BB出院返家便可以抱到夠，他已向公司請假半個月，幫手湊BB。他透露早於兒子出世後已為女兒改名，兩兄妹的名字Morgan與Meagan有特別意思，因他跟太太是2011年的JP Morgan周年晚會認識，哥哥跟妹妹成為「Mee Mee」與「More More」組合。

楊怡坐月過十二朝派薑醋

另一方面，40歲楊怡上月中為老公羅仲謙誕下囡囡「小珍珠」，羅仲謙做爸爸努力工作掙奶粉錢。楊怡昨日在社交平台上載她抱「小珍珠」的照片，她精神不俗，留言：「初為人母，真係好多嘢都唔識，過咗十二朝，原來可以派薑醋啦，我準備咗豬腳薑醋禮卡，方便寄送畀親友，一齊呷呷醋。」

娛樂組