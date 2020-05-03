陪幸運粉絲傾偈玩遊戲 美國隊長率復仇者聯盟籌款抗疫

「美國隊長」基斯伊雲斯參與名為「All in Challenge」的籌款活動，由NBA費城76人的班主魯賓（Michael Rubin）發起，目標是籌募數以千萬計善款，用以幫助受疫情影響的人士。為鼓勵大家慷慨解囊，參加「挑戰」的名人需捐出一樣寶貴物品，又或者供給粉絲一生難忘的體驗。「美國隊長」這次是接受了「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）的點名挑戰，每名參加者又必須另外點名3人接受挑戰，所以「美國隊長」就提名了「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie），以及《紐約萬花筒》男星比利波特（Billy Porter）。

抽出一名捐款者 見足40分鐘

為了這次籌款活動，「美國隊長」基斯伊雲斯特別開啓了社交網Instagram帳戶，並於前日發放了首條片段。他表示參與All in Challenge籌款，所得善款將全數捐給「賑濟美國」等多個非牟利機構，希望在新冠病毒大流行的時刻，能幫助有需要人士免於捱餓。據悉他會在捐款者中抽出一名幸運兒，他可帶同兩名朋友跟「美國隊長」及一衆「復仇者聯盟」成員，包括「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）和「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）等透過視像傾偈，「會有私人問答環節，可問任何問題，我們或許會不小心泄密，之後或許會玩遊戲」，基斯又說整個過程大約40分鐘。其後他謙稱所提方案不能跟「星爵」基斯柏特相比，據悉後者可讓幸運兒到《侏羅紀世界3》（Jurassic World: Dominion）片場參觀。

Bieber推出合唱歌

另外，《逃出魔幻紀：叢林挑機》積彼克（Jack Black）、《男女單打戰》史提夫卡維（Steve Carell）、「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）、《飢餓遊戲》伊利莎伯賓絲（Elizabeth Banks）、《閃亮人生》拜仁康斯頓（Bryan Cranston）等，前日為「新冠病毒不是笑話」的慈善騷表演，所得善款將捐給前線醫護人員。其中積彼克獻唱新歌，史提夫卡維則在鏡頭前示範焗麵包，各項表演之間則穿插為醫護打氣及感謝的說話。

另一方面，樂壇小天王Justin Bieber和同門師妹Ariana Grande今個月8日將推出兩人合唱的新歌《Stuck with U》，所得收益會捐出並成立獎學金，前線醫護人員的子女將可受惠。

迪士尼賣布口罩

至於迪士尼，則會以旗下最受歡迎的動畫角色，例如Marvel超級英雄、《星球大戰》系列人物、《魔雪奇緣》安娜和愛莎公主、《反斗奇兵》的胡迪和巴斯光年及一班玩具朋友等的肖像製成布口罩，並將從收益中撥捐100萬美元給非牟利組織Medshare，用以提供醫療物品給全球有需要的社群；另外再捐出100萬個口罩予Medshare給美國有需要的兒童及家庭。