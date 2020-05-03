曾秘密分居3年多 歐錦棠靠老婆挽救婚姻

曾用櫈掟同事

歐錦棠說：「以前的歐錦棠是黐線，鍾意就發脾氣，我試過做《今日睇真D》用張櫈掟同事，公司安排不好就發脾氣，加上我們1997年結婚前未試過同居，婚後有什麼問題，太太就受晒！她去英國讀書那階段我們是協議分居。最後斯敏讀書後信了主，整個人改變，再沒跟我鬧交，我們關係有所改變。其實2004、05年我抑鬱症最嚴重，會無故崩潰爆喊，是太太帶信仰給我，挽救我們的婚姻，亦治好我的抑鬱症。」

歐錦棠提到1994年主持亞視《今日睇真D》是他首個事業轉捩點，主持3年多，令他每年爆騷，掙過百萬帶來人生第一桶金外，當年更被周星馳邀請參演電影《大內密探零零發》及《食神》。

他稱拍《大內密探》劏外星人那場戲是沒劇本的，拍之前星爺只問他平時《睇真D》的VO是怎樣讀，我念給他聽後，他就說：「我就是要這些！」星爺很Cool亦很聰明，就是要他最入屋的優點！

娛樂組