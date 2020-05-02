賀大女心美生日 木村「出賣」靜香當年孕肚

木村拓哉與工藤靜香於2000年奉子成婚，翌年誕下長女心美，現已亭亭玉立，剛於今年3月以藝名Cocomi出道，迅即成為時尚界的新寵兒。昨日正值心美的19歲生辰，「星爸」木村準時在凌晨零時透過微博上載母女合照，並祝她生日快樂。從這張珍貴的童年照可見，當年未滿兩歲的心美，笑着輕吻母親工藤靜香的孕肚，似為迎接妹妹光希出世而感興奮。

心美光希扮鬼臉合照

心美跟17歲光希一向姊妹情深，昨天透過社交媒體Instagram（IG）上載由日本著名時裝攝影師伊藤彰紀操刀的合相，並留言送上祝福：「我的姊姊、最好的朋友，以及世界上最漂亮的女生，祝你生日快樂。」

心美亦來湊熱鬧，公開當年她跟光希扮鬼臉的舊照，如今重拍一次，感覺既搞笑又溫馨，刺激心美IG追隨者人數成功突破100萬大關，可算是粉絲送給她的最佳生日禮物了。

一向以廚藝和花藝見稱的「星媽」工藤靜香，提早在心美生日前一天，已透過社交媒體IG Story上載她親手炮製生日蛋糕的短片，又留言表示會送她一束鈴蘭，當是生日禮物：「5月出世的朋友，祝你們生日快樂，今日亦是我最愛的女兒生辰，聽說鈴蘭會帶來好運，我希望把它送給所有醫護人員及相關業者。」

蒼井空孖仔一歲生日

巧合的是，日本前AV女星蒼井空的雙胞胎兒子，昨天亦慶祝一歲生辰，「蒼老師」透過微博上載母子3人最新合照，只見穿著兄弟裝的孖仔，在陽光照射的露台玩水，狀甚好奇又顯得蠢蠢欲試，非常可愛。

蒼井空前年跟DJ NON拉埋天窗，去年5月即「令和」年號啟用首日剖腹分娩，並透過日本網台Abema TV直擊產子過程，不經不覺又是一年。