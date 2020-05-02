謝東閔炮轟黎振燁：謊言巧語後還站出來講大話

謝東閔在朱智賢「偷食事件」上維護女友，陪同出席記者會並自責只顧工作忽略女友，才令朱智賢一時迷失。他稱會陪伴女友走過這一關，希望外界給予朱智賢機會。網民對他此舉由同情變成負評，還封他「綠帽俠」。

黎振燁自信可「抽離角色」

至於黎振燁原本亦獲老婆原諒陪同出席道歉記者會，但因太太不適告吹。他「潛水」多日，前日暖男上身拖大肚老婆現身，接受傳媒訪問時認衰，感謝老婆沒有放棄他。朱智賢之前解釋自己是抽離不到角色，黎振燁則自信可以抽離角色，做回幾個星期前真正的自己，暗示跟朱智賢的關係只開始一段短時間。他又透露將休息長時間，更打定輸數會失去幕前演出機會，可能要做體力勞動工作搵奶粉錢。黎太則表示念在多年感情及小朋友份上原諒對方，也希望公司給黎振燁多一次機會。

傳朱智賢被停工14日

謝東閔對於黎振燁的回應感到不滿，昨日凌晨在社交網上載一張圖片，寫上「點解一個人用完謊言巧語之後還可以站出來講大話 #黎振燁」。他再在圖片下留言︰「一個人說謊之後，還站出來面對所有人繼續說謊。」斥黎振燁講大話。

謝東閔回應傳媒稱是一時有感而發。至於所指黎振燁說了什麼大話？他說對方會知。他認為如這些大話可以挽救到一個孕婦的心及一個家庭，他會「哽」下。黎振燁則不回應謝東閔鬧他講大話的事，他復工無期，有傳無綫可能放棄他。至於朱智賢雖然暫停《東張西望》主持工作，但有稱她只是被停工14日。

袁偉豪畀Like無彈弓手

謝東閔在社交網發文鬧黎振燁，獲好友袁偉豪、周志文、林子善、郭子豪、王卓淇等畀Like。不過袁偉豪、周志文、林子善等一度被指做彈弓手，突然收回Like。翻看謝東閔的帖文，仍可見到袁偉豪、周志文、林子善有畀Like，袁偉豪亦澄清說：「我無彈弓手喎！」

娛樂組