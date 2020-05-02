《叔．叔》獲編劇家協會「推薦劇本獎」 太保奪最佳電影角色獎

太保望電影感動香港觀眾

太保再獲獎項感興奮，他多謝大會給他這殊榮。他認為劇本是電影的靈魂，角色創造是編劇的心血結晶。他作為演員拿到劇本，透過演繹表達出劇本精髓，他有幸不負所託。他提到歌曲《微風細雨》有句歌詞：「訴說着無盡秘密，讓我們共尋覓。」當初楊曜愷的劇本及誠意打動他獻出第一次，希望《叔．叔》這部電影可以感動香港觀眾。

楊曜愷：獎項對編劇好大鼓勵

《叔．叔》導演及編劇楊曜愷開心電影獲得兩個大獎，他稱證明大會體會到一個角色演繹得好，除了演員功勞外，亦是因為劇本，角色寫得夠立體，有機會給演員發揮，這個是對每一個編劇好大的鼓勵及認同。他好榮幸《叔．叔》得到電影編劇家協會支持，也多謝太保將阿柏這個角色演得很精彩。

楊曜愷與頒獎給他的關錦鵬擁抱，他透露當日關錦鵬看到《叔．叔》劇本後好鍾意，幫他搵投資者，之後還找張叔平幫手剪接，獲得很多人支持，令他感動。

娛樂組