爭金像影帝遇勁敵城城古天樂 太保望幸運之神繼續眷顧

「第39屆香港電影金像獎」於5月6日（下周三）在網上公布得獎結果，影帝之爭除了有《叔．叔》太保，還有《麥路人》郭富城、《犯罪現場》古天樂、《少年的你》易烊千璽及《金都》朱栢康。太保憑《叔．叔》已先後奪得3獎，可謂氣勢如虹，大有機會登上金像影帝寶座。

曾擔心無人睇

太保表示接拍《叔．叔》時，沒想過會引起那麼大迴響，以及為他帶來男主角提名和獎項，他說：「最初都擔心兩個老人家演同志有無人睇？但在釜山國際電影節、柏林國際影展放映，以及在港的多場優先場，觀眾的反應都好好，個多小時的電影很平淡，我和阿海（袁富華飾）的激情亦只輕輕帶過，但導演安排得很好，每個細節都很細微，讓觀眾可以細嚼，牽動大家看下去，不覺得沉悶。陪我去釜山的太太和女兒，看後也感驚訝，說我今次的角色和演繹跟以前截然不同，之前的憂慮才一掃而空。」

最重要有工開

從影50年才擔正做主角及膺影帝，太保不覺得是遲來的春天，他說：「我在這行太耐，明白什麼是可遇不可求。演員是我的職業，演戲是我的工作，最重要是有工開，盡力演好每一個角色，就算不是主角，也得到觀眾認同、讚許，覺得我是真正演員已足夠，我從來沒想過有提名和獎項。得獎是大家給我的鼓勵，會欣然接受，但拍每部片都想着攞獎，會想壞腦！（若勝出金像影帝，覺得自己贏在什麼地方？）可能贏在片種，很多電影都是商業片，但《叔．叔》是探討同性戀，比較冷門而得到認同。」

談到爭金像影帝誰是勁敵？太保說：「很難說，入圍的演員都很用功，可以獨當一面。我跟郭富城合作過，他演技很好；古天樂未合作過，但看過他很多戲，是個很優秀的演員。所以我不認為自己贏硬，也希望幸運之神繼續眷顧，但最終誰得獎也會替對方高興。」

一定不演強姦犯

受新冠病毒疫情影響，今屆金像獎取消實體頒獎禮。對於無緣行紅地氈，得獎也不能親自上台領獎及講感言？太保表示是有點遺憾，但疫情關係，沒有辦法，「唔緊要啦，在我數十年演員生涯中，攞到獎就得，已經好好，別想太多。該片已經為我帶來兩個影帝殊榮及最佳電影角色獎，很難得，已無憾了」。太保演過無數角色，未來除了強姦犯，什麼角色都想嘗試，他說：「不演強姦犯，因為無意思的。大賊還好，一定要有發揮，戲多少不重要，一兩場戲有效果都OK，我是演員，不一定要做男主角，若要做男主角才接戲，相信一定無人搵我！」

化妝：Connie

記者：柯美

攝影：劉永銳

（金像獎專訪系列）

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