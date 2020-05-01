【開箱】新版《東京愛的故事》 赤名莉香更野性

改在串流平台播 專攻年輕觀衆

《東京愛的故事》改編自柴門文的同名漫畫，1988年在《Big Comic Spirits》連載；1991年，富士電視台改編成劇集，找來當年仍未大紅的織田裕二、鈴木保奈美、江口洋介及有森也實主演，分別飾演永尾完治、赤名莉香、三上健一及關口里美。劇集當年甫播出已大獲好評，掀起追看熱潮。全劇11集，平均收視22.9%，大結局更高達32.3%。

今次富士電視台重拍新版，僅安排在自家的影視串流平台「FOD」及Amazon Prime Video播放，此舉明顯想避開估計已看過舊版而年齡較大的電視台觀眾，恐先入為主影響收視，所以選擇專攻年輕觀眾的影視串流平台。

跟足原著 開播兩集四角戀現雛形

新版《東京愛的故事》，由《今日我至叻》伊藤健太郎與《東京夜空最深藍》石橋靜河分別扮演永尾完治與赤名莉香，《夏空》清原翔飾演三上健一，《所羅門的偽證》石井杏奈則扮演關口里美。故事講述永尾完治由鄉下愛媛調職到東京，認識同事赤名莉香。完治在東京重遇一直暗戀的女同學關口里美及好友三上健一。莉香擔任完治的戀愛顧問，後者不知不覺愛上對方，感情徘徊在兩女之間。

新版首播，一口氣公開兩集。講永尾完治調職東京後，首日上班，憑純真個性吸引赤名莉香注意。完治相約早已遷往東京的舊同學三上健一及關口里美敘舊；重遇暗戀多年的里美，完治仍心動，可惜不敢表白。三人聚會期間遇上莉香，她一眼便看出完治喜歡里美，還鼓勵兩人約會。另一方面，向來花弗的健一得悉完治想向里美表白後，搶先向她示愛，並稱與身邊的女生沒瓜葛，讓她放心接受。

觀看首兩集，劇情與當年《東京愛的故事》分別不大，但細節似乎比舊版更貼近原著，例如新版不乏牀戲，第一幕已講莉香與男性在酒店密會，石橋靜河以大露背上陣，十分性感。之後莉香主動要求與完治「上牀」，石橋靜河穿著內衣，大騷火辣身材。她雖然人氣不高，但表現比想像中好，笑容甜笑，有莉香爽朗、率真、熱情的氣質，某些角度更有點像鈴木保奈美，不過新版莉香設定為在東京土生土長，與漫畫原著及舊版莉香在外國長大迥異，可能30年前日本還很保守，莉香的大膽野性要靠「鬼妹仔」性格才說得通，但今時今日的東京，大概滿街都是這樣的女孩了。

新「完治」伊藤健太郎有純真味道

飾演完治的伊藤健太郎，單看外表甚有完治的純真味道，他的演技也令人滿意。男女配角卻未如理想。當年江口洋介一頭破格的中長髮造型，是時尚潮流，不少人模仿，他也演活了三上健一的風流；今日清原翔以一頭自然鬈髮代替，舊版粉絲應該難以接受吧。女配角石井杏奈全靠衣著與髮型帶出鄰家女孩的味道。此外，劇中場景與道具悉數現代化跟上時代，當年在舊版出現的傳呼機，已成歷史文物，今日主角都用智能手機、平板電腦，唯獨不變只有東京鐵塔的背景而已。