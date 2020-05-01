盼謝東閔朱智賢互相扶持渡難關 吳若希：感情能經歷風波應有好結果

吳若希與老公計劃追多個小朋友，她先增肥和調理身體，有好消息會通知大家。問到是否想追個仔？她表示喜歡女，老公則無所謂，「奶奶得我老公一粒仔，見到孫女咁乖，就很喜歡女。（目標不止生兩個？）如果我將來移民，會希望生夠3個，因想小朋友在空間感較大地方成長。」

談到同公司的謝東閔前日陪女友朱智賢出席記者會道歉？吳若希笑稱最驚被問這問題，因認識謝東閔和朱智賢，當事人面對很大壓力，她說：「我覺得一段感情如果經歷過風波後，可以繼續行落去的話就會很穩陣，應該有很好結果。（過來人看法？）當然！我感情都精彩，現在生活很幸福。希望他們可以一齊渡過艱難時刻，互相扶持。」問她平時可有檢查老公電話？她表示與老公雖然各有兩部電話，但無秘密，喜歡拿對方電話來用，「老公曾有很多秘密呃住我，但始終我是藝人，另一半自然會有被踢爆的機會，幸好我與老公拍拖不久，對方就被傳媒踢爆所有秘密，亦多得我大方諒解，一齊行落去。感情是兩個人的事，過到那關就過到，過不到就找另一個更適合的」。

記者：陳釗