「當年扮好男人極惡心」 同屆港男梁裕恆鬧爆黎振燁虛偽

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朱智賢在爆出「偷食」後，才承認謝東閔是男友，靠謝東閔幫她渡過這一關。被背叛的謝東閔要陪她出席記者會，令很多網民看不過眼，質疑他是否被迫要出來救朱智賢！朱智賢在記者會雖然6次講「對唔住」，但被指沒有誠意，無向黎振燁的太太道歉，更以自己演戲經驗不足，抽離不到角色作藉口。

王喜笑朱智賢：以後點搵食

王喜在社交網嘲笑她：「抽離唔到角色？哈！公司咁多過來人前輩做過咁多示範，你都毫無進步，以後點偷食，噢，sorry，點搵食？」有網民問如果要她演殺人犯，抽離不到點算？

「趁老婆大肚偷食是賤中之賤」

黎振燁背妻出軌，連日來「潛水」不見人，但有傳已獲老婆原諒。雖然有稱兩人原本前天也會現身記者會，但傳黎太突然改變主意，亦有說她其實是身體不適才臨時甩底。黎振燁是2016年香港先生，當年跟他同屆參選、一向言論出位的梁裕恆在社交網鬧爆黎振燁，指當年已覺得黎振燁為人虛偽。他說︰「當年扮好男人真係極惡心，一大班港男、港姐傾偈，佢刻意行開話『我唔可以同其他女仔傾偈，費事老婆介意』，做畀工作人員睇，做畀高層睇，但真係over咗囉，一大班人閒話幾句正常社交，𠵱家又唔係叫你單獨去荒山野嶺食蛋糕，有什麼問題？啲戲過分咗就假！」他再斥黎振燁趁老婆大肚去「偷食」是「賤中之賤」：「大佬，你老婆佗住你個BB㗎！真係好男人，就唔使日日搬個老婆出嚟掛喺嘴邊念咒咁，我係好男人，我係好男人×100。」

何雁詩讚謝東閔有顆巨大的心

謝東閔公開維護女友雖然被批評，但亦被讚是暖男，不少好友在社交網留言撐他。曾與謝東閔傳緋聞的何雁詩說：「你有一顆巨大的心，令我感到驕傲，一切都會好起來的。」洪永城、楊潮凱等都叫他加油。