羅志祥遭《極限挑戰6》除名

大根不滿網民辱罵父母

早前網上流傳小豬跟好友大根在宜蘭的別墅開泳池派對短片，現場有逾20名火辣網紅美女，小豬玩得投入。大根跟小豬稱兄道弟，成為網民攻擊目標，他曾一度氣得表示要控告，之後刪去帖文。大根昨日在台灣錄影節目《女人我最大》被傳媒追訪，他先解釋因網民辱罵他的父母，他對家人被罵比較敏感，讓父母擔心感愧疚，後來家人叫他刪文。他自言看到小豬被爆罪狀的新聞也嚇一跳，而自己被捲入「多人運動」傳聞，他說：「沒有就是沒有。」被問有否聯絡小豬？他只說：「他們的事情讓他們去處理，他現在隔離狀態。」有網民質疑他不幫好兄弟說話？他無奈說：「他道歉了，也在承擔所有責任，他們怎麼對外處理，我旁人不好去說，大家理智一點去看待，畢竟是他們的感情事。」他表示未來會與小豬一起努力，錯了就要一起加油。他又解釋宜蘭派對道：「那就是個普通的朋友生日。」至於周揚青則懶理小豬的事，在社交網上載拍攝美食及穿涼鞋的照片。

娛樂組