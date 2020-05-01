叫莊思明「肥婆」都唔嬲 楊明預告結婚生B同步進行

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

楊明於1999年入行，參演或客串接近100套劇集，角色有輕有重、有悲有喜、有忠有奸，不過對他而言，扮演警察算是最駕輕就熟。在劇集《機場特警》飾演警長馬容義（Easy），角色有如他真實性格的寫照，或許是他認識多年的監製陳耀全巧妙安排，楊明說：「可能監製照我性格寫，所以好啱演；Easy和我同樣是沒所謂的人，不同就是角色底線不能講錢，對數目要好分明，不肯請朋友食飯，看錢看得很重。相反，我對錢並不太着緊，對別人都算幾闊綽，拍外景請大家『萬歲』，自己能力範圍做到的就讓大家開心一吓。」楊明入行初期獲不少幕後人員照顧，當年遇上人生低潮，也得到他們鼓勵及支持，現在趁有少少成績，又負擔得起，便回報當答謝。

與Lisa有家人感覺

劇中Easy對女友安安（何依婷飾）千依百順，死心塌地，十足「女友奴」。現實中，楊明與拍拖4年的女友莊思明（Lisa）相處較理性，不需要刻意互相遷就。他自爆對女友的暱稱：「劇中我要叫何依婷做『Baby』，對她很愛惜；現實感情世界，拍拖第一年都有叫Lisa做『Baby』，之後叫她『肥婆』或『八婆』！她不會嬲，也不介意。其實她好玩得，人靚，性格很好，又惜我，不鬧我。大家是成年人，相處很舒服，如果太盲目遷就，會養成對方不好習慣或行為。」他認為拍拖和做人一樣都是講道理，間中也需要嗲和𧨾對方，「與女友的關係，既是並肩作戰的戰友、好朋友，亦有家人的感覺」。

楊明與Lisa除了在劇集《是咁的，法官閣下》客串一集演男女朋友，兩人未正式演過情侶，楊明表示如有機會，並不抗拒合作，因為彼此已有溝通默契，表現較自然。今次Lisa在《機場特警》客串演出，飾演Easy的相睇對象，甚有喜劇效果。

不擔心出現婆媳糾紛

對於劇中演Easy媽咪的程可為，對兒子的女友要求很高。楊明慶幸現實中他不需要擔心出現婆媳糾紛，承認媽咪多次催婚，同時講明恨抱孫，「媽咪很和善，性格很就得人；Lisa不乞人憎，大家相處好好。媽咪催婚多年已催到厭，她最近急到開聲講『唔結婚唔緊要，生BB先！』我都好想圓她心願，無奈這一兩年多工作，又要打理店舖生意，加上疫情未過，應不能在今年內辦到」。39歲楊明自嘲快到40歲變大叔，希望能成家立室，亦準備好做爸爸，兩件人生大事同步進行。他過往參加過不少朋友婚宴，也幫手做伴郎、兄弟，他記低過程，又向女友身邊朋友套料，將各方意見集在一起似砌拼圖，為將來婚禮做準備，但最快要待疫情過後才能落實籌備。

燉湯店疫市開分店

楊明開設4間燉湯店，一場突如其來的新冠病毒肺炎，令生意大計陣腳大亂。他計算過堂食生意額，試過最差大跌八成，場面冷清得恐怖，靠接外賣單幫補收入。雖然疫情下生意難做，努力守業中的楊明仍大膽投資200萬元開新店，他說：「原本打算今年開兩間分店，因疫情無奈只開一間，因為租約已簽好，業主用好抵價出租，又免租一個月，等裝修好和收齊爐具，再完成全店清潔就可以開張。」疫情影響生意外，楊明最擔心家人健康，自覺經常外出工作，接觸太多人很高危，怕不幸感染病毒傳染給家人，所以自疫情爆發後都避見家人，已有3個月沒見面，只靠電話聯絡。他希望疫情盡快過去，便可以重過正常生活。

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