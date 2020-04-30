《少年Pi的奇幻漂流》印度男星 53歲伊凡卡漢病逝

生於拉賈斯坦邦首府齋浦爾的伊凡卡漢，是少數成功打入荷李活的印度演員，1980年代於新德里國立戲劇學院畢業後，憑《孟買風情畫》加入印度影壇，多得此片提名奧斯卡最佳外語片獎，令到伊凡卡漢的名字，迅即受到國際矚目。

參演多齣荷李活大片

伊凡卡漢參演多齣荷李活大片，包括《地獄解碼》、《侏羅紀世界》及《蜘蛛俠：驚世現新》等，但最為影迷熟悉的卻是《一百萬零一夜》和《少年Pi的奇幻漂流》，前者扮演印度惡警，後者則是成年版Pi，都令粉絲印象難忘。2014年，伊凡卡漢更憑《美味情書》贏得第8屆亞洲電影大獎最佳男主角。

雖然演藝事業得意，健康情况卻令人擔憂，2018年他透過社交媒體自爆罹患一種罕見的神經內分泌腫瘤，當時在倫敦醫院接受治療，並對康復進度表示樂觀：「希望我能夠回來，繼續說故事給大家聽。」

伊凡卡漢為了守諾，近年堅持幕前演出，主演寶萊塢電影《Angrezi Medium》上月在印度開畫，結果成為他的遺作。不幸的是，他的母親亦於數日前逝世，但在新冠病毒疫情下，伊凡卡漢只能透過視像直播隔空「參與」亡母的喪禮。

福音男歌手Troy Sneed染疫亡

提起新冠病毒，曾獲格林美音樂獎提名的美國福音男歌手Troy Sneed，本周一在佛羅里達州病逝，終年52歲，繼搖滾樂隊Fountains of Wayne成員Adam Schlesinger、鄉謠歌手Joe Diffie等之後，又一確診後死亡的音樂人。

另一方面，曾經演出真人騷《Little Women: Atlanta》的黑人女星艾絲莉露絲（Ashley "Minnie" Ross），本周一在佐治亞州遇上車禍，送院後亦證實死亡。