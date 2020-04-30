李徐子淇偕大仔講故事為基層兒童籌款

她為幫助香港基層學童，除捐款及講故事外，更親自邀請香港多名紅星及名人參與，包括黎姿（現名馬黎珈而）、甄子丹、古巨基、張栢芝與鄭秀文等，在社交網講兒童故事，讓留在家中抗疫的小朋友，可以得到歡樂兼學習，同時提高大眾對本地弱勢兒童的關注，籌款協助他們渡過逆境。

捐款研發新冠病毒疫苗

李徐子淇與8歲兒子李俊熹（Triston）一同出鏡，Triston戴上兔仔面具扮BB兔角色，坐在媽媽身邊一齊講關於兔仔的故事。Triston已背熟故事內容，不用看着書都流暢地接着講對白：「我可唔可以玩」、「咁我做乜嘢」等。

香港救助兒童會早前獲恒基兆業「抗疫基金」捐贈200部手提電腦連全年無限上網數據，支援於停課期間，在網上學習遇到困難的兒童。

李徐子淇與丈夫李家誠更以私人名義捐款，給她的大學母校University College of London，用作醫學研究，當中包括研發治療新冠病毒疫苗，因為只有疫苗盡快成功研發，大眾才能有真正的保護和健康。

娛樂組

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