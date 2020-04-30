公開戀情一周年 竇驍曬甜蜜照冧何超蓮

何超蓮去年4月高調認戀竇驍，大讚男友人品好、有上進心，是好好的男朋友，承認視竇驍為結婚對象，朝着這方向慢慢發展。

竇驍亦早已見過女友家長，超蓮媽媽陳婉珍覺得他幾好，好有禮貌和有家教。周揚青之前稱超蓮現在十分幸福，知道超蓮與竇驍感情相當穩定。

罕有高調放閃

適逢他們公開戀情一周年，向來對感情事相當低調的竇驍，昨日凌晨一反常態，在社交網上載多張與超蓮拍拖的恩愛照片放閃，都是他們之前去旅行的甜蜜照，有超蓮穿著泳衣與竇驍的鬼馬合照，又有頭貼頭溫馨照，以及兩人享受燭光晚餐相，非常浪漫。

將女友心口塗花

最搞笑是有張相信超蓮穿低胸裝，竇驍在超蓮的心口位置以紅色亂畫似為她「打格」，防止女友被睇蝕，令不少網民爆笑。

超蓮對男友公開放閃好受落，上載與竇驍的鬼馬合照，留言「憨憨」。有網友估計竇驍此舉是為了向超蓮派定心丸，望女友不會再想起與前度的不愉快經歷。

娛樂組