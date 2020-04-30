傳短訊鼓勵朱智賢 林溥來：身為人夫要小心

薛家燕羅霖留家慶母親節

Patrick sir表示看到朱智賢與黎振燁的新聞有少少出奇，報道稱他們吃東西，背後是怎樣，要兩人交代。問他會否和女同事去那麼遠吃蛋糕？他說不知及不排除，與好同事和朋友傾偈或慶祝生日，有機會去較靜的地方。身為有婦之夫的Patrick sir跟女生約會會否避忌？他說：「會，要畀太太知，我約會的女生，老婆都認識，有次我和李佳芯結伴去看舞台劇《今晚打老虎》，都是太太幫我們買票。身為人夫要小心，什麼也要公開給太太知，希望朱智賢盡快渡過難關。」

家燕姐節目加入羅霖與Patrick sir做嘉賓主持，家燕姐說節目改革後，會視頻播出見樣，所以要化妝和著到七彩出鏡。母親節將至，她讚羅霖是偉大媽媽，有堅毅精神，無論何時都喼得好弗。受疫情影響，她們會留家慶祝。羅霖稱兩名兒子最近上網學烹飪，屆時會親自下廚，但她對兒子沒信心，擔心是地獄廚神毁了廚房，所以有準備叫外賣。

記者：柯美