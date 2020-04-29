《星戰外傳》列斯阿曼家人染疫亡

事實上，新冠疫情不單嚴重影響各地藝人的生計，就連他們及家屬的性命亦受威脅。曾演《俠盜一號：星球大戰外傳》及《毒魔》的37歲英國男星列斯阿曼（Riz Ahmed），日前接受訪問時，自爆「疫情已經令我失去兩名親人，希望他們跟所有患者都不會白白犧牲，讓我們重新站起來，建構一個更美好的未來」。

提起《星戰》，為向居家隔離的粉絲提供最佳娛樂，串流平台Disney+宣布提早兩個月、即下月4日率先透過網絡播放《星球大戰：天行者崛起》，有關消息令全球星戰迷興奮不已。