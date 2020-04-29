櫻井翔發燒停工 惹新冠病毒疑雲

文：蘇珮欣

新冠病毒疫情籠罩日本藝能界，先後有多名藝人確診，甚至出現死亡個案，包括早前病逝的《志村動物園》搞笑男星志村健，以及《你家事我的事》資深女星岡江久美子。人氣男團「嵐」成員櫻井翔前晚原定主持NTV電視台直播新聞節目《news zero》，但因發燒而臨時請假，令粉絲擔心不已。

減低傳播病毒風險

日本傳媒昨天報道，前晚《news zero》節目一開始，女主播有働由美子即表示，拍檔櫻井翔因發燒而缺席，並即致電給他，讓身在家中休息的櫻井翔親自解畫：「在傍晚時分，當我抵達電視台並如常接受體溫檢測，發現溫度比平日稍微高了一點，雖然身體狀况沒有明顯變化，亦不是發高燒，但我覺得最好的選擇，就是不要勉強自己。」

櫻井翔強調健康沒有問題，現在就想工作，但以防萬一，所以決定請假。有働由美子得悉他無恙後表示放心，還感謝他作出正確的抉擇，減低工作人員受感染的風險。

相葉雅紀恐受感染

事實上，早在志村健確診新冠肺炎後，已有粉絲擔心跟他一起主持《志村動物園》的另一「嵐」成員相葉雅紀，亦會受到感染，難怪櫻井翔自稱發燒，粉絲如此驚慌。櫻井翔所屬尊尼事務所昨日表示，他的體溫已經回復正常，沒有發燒，身體也沒有不適。事有湊巧，相葉雅紀前日透過社交媒體Instagram上載短片，教導粉絲洗鼻防疫的方法。

新冠肺炎疫情幾乎癱瘓日本演藝界，春季日劇大部分停工，並需延期播出。各大電視台為了「攝期」，只好重播舊劇。日本網站Oricon最近訪問1000名觀眾，投選心目中最想重溫的經典劇集，結果排第1位的是原定本月推出續集的《半澤直樹》，有觀眾表示「想加倍奉還給新冠肺炎」。

最想重溫《半澤直樹》

第2位是「嵐」成員松本潤主演《花樣男子》，其餘打入10大位置的日劇順序為仲間由紀惠的代表作《我Miss係大佬》、松嶋菜菜子的《大和撫子》、石原里美的《不自然死因研究所》、堺雅人的《律政狂人》、山下智久的《野豬大改造》、能年玲奈的《海女》、武田鐵矢的《3年B組金八先生》及新垣結衣的《僱傭妻子》。

提起《半澤直樹》，劇中女主角上戶彩為最新一期雜誌《Flash》拍攝封面及內頁寫真，並略帶性感的低胸及露背裝上陣。