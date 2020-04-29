暫居大澳拍劇 張曦雯拒男友探班 王浩信盼靚景推動港旅遊業

記者：林祖傑

攝影：孫華中

王浩信稱今次外景拍得很順利，天氣沒有影響拍攝進度，還試過提早收工，希望藉這套劇於香港特別景點拍攝，疫情後能幫手推動香港旅遊業。他透露有場戲會在景點「心經簡林」中，尋找首輯與朱千雪所演的角色一些回憶，情緒會相當激動，要張曦雯在旁以佛偈開解。

問張曦雯處理佛偈對白可有信心？她坦言：「有成3頁紙佛偈對白，暫時未開始背，不敢面對，不過之前拍好多法庭戲，記對白應該難不到我，但要兼夾感情，就是一個挑戰。」

他們為方便拍攝均暫居大澳，張曦雯與同居外籍男友經自我隔離後又要短暫分開，她說：「男友有講過帶埋隻狗來探我，不過好似有點遠，還是算吧，拍完先再見。」王浩信就表示收工後會與家人以視像通話見面，所以不覺有太大問題。

張振朗稱退休生活首選地

張振朗表示有日趁早收工，特地在大澳獨自行了個圈，首次遊大澳，他笑言睇定地方打算將來在此退休，因感覺很舒服，好似去了外國旅行，還稱一向十分嚮往寧靜生活，本身很文靜，平時在家會看書，他說：「我就是因為看了韓國影帝河正宇寫的《走路的人》，才有獨自出外走走的想法，行完真的感受到一些東西，覺得自己文化修養也高了。」

蔡思貝勾起青春回憶

蔡思貝表示此行程文戲多，她只有一日動作戲要拍，要於船上跳上另一架船。她稱對大澳有一份熟悉感，因曾拍攝節目《山系女行Yama Girl》，行過很多山頭，她說：「很懷緬那份青春，當時和陳嘉寶、李佳芯一齊行很開心，有很多回憶，我很鍾意大自然，一接觸大自然個人就會好活潑。」

她更大讚該劇拍至尾聲，才到大澳外景安排十分正，因每日只拍日戲，就好像在拍完之前幫他們調好生理時鐘，之後大家就可以過回正常生活。

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