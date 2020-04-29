熊黛林自認虎媽 教孖女惡過老公

上周孖女兩歲生日，Lynn帶她們到影樓影相留念，孖女有媽媽的風範，面對鏡頭一點不怯場。Lynn透露孖女今年9月便入讀學前班。問她可擔心疫情影響，未能如期開學？她說：「希望可以，現在幾好，已連續數日零確診，希望所有人健康。」

疫情下放棄到內地工作

至放她何時全面復工？Lynn表示未知，透露之前獲邀到內地工作，但一來一回要自我隔離28日，所以婉拒了，「疫情沒辦法，不過每日在家對住孖女做同一樣東西，有點悶，要出來放鬆一吓，所以今次出來做訪問很開心」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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