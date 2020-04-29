不想騷擾謝東閔 陳山聰：佢大個仔識處理

黃智雯自認旺收視

黃智雯表示有恭喜楊秀惠，覺得這套劇很旺BB，「陳山聰和楊秀惠都有BB，更是一男一女。我就旺收視、口碑。希望秀惠和BB都身體健康，瘦身對秀惠來說應該不難」。陳山聰也大讚秀惠犀利，之前為劇集拍攝手語宣傳片時，完全看不出對方有懷孕現象。談到日前爆出朱智賢疑背着男友謝東閔，與有婦之夫黎振燁車廂密會吃蛋糕。陳山聰跟謝東閔分屬好友，稱這是對方的感情事，作為旁觀者不宜多說，亦沒資格評論，希望當事人可處理好。可有跟謝東閔聯絡？他說：「這個時間應給些空間他，不想騷擾，他已大個仔識得處理，我們作為兄弟都會全力支持他。」黃智雯亦認同，作為朋友，這時候應給些空間他們去處理好，不應講太多。

孟希璘避談與李寶珊「出櫃」

劇中飾演楊秀惠好友的新人孟希璘，表示已恭喜了秀惠誕下B女。對於被揭與《#後生仔傾吓偈》的KOL細孖李寶珊在今年情人節宣布「出櫃」？她說：「私人生活暫時不回應了，希望大家關注我今次的演出。」問到被公開「出櫃」後可有壓力？孟希璘認為個人和戲劇是沒關係的，作為新人都想有多些學習和進步，公司也沒下令她講少一點。會否限制了將來的角色演出？她說不會，任何角色都可以做，「其實我之前在《包青天再起風雲》都演過妓女，在《金宵大廈》也演過穿短裙的酒客」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com