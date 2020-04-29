被朱智賢背叛 網民嗌斬纜 謝東閔首回應：畀啲空間我哋

娛樂組

朱智賢與2016年香港先生冠軍黎振燁拍《食腦喪B》火速搭上，劇集於去年12月開工，本月初已完成拍攝。劇中兩人演夫婦，疑似戲假情真，前日買了兩個蛋糕似有開心事慶祝。黎振燁到屯門接朱智賢，駕車上山並泊在幽靜處準備點蠟燭食蛋糕，結果被傳媒撞破。據知兩人立即向無綫求救，就「偷食」備案。消息傳出無綫會幫手拆局，安排兩人向傳媒解畫。不過，《明報》昨日向無綫高層樂易玲求證是否有記者招待會時，她稱沒有安排。至於如何處理偷食事件？她沒有回應。

網民關心謝東閔

四角關係中，謝東閔是網民關心的一個，他跟朱智賢拍拖是公開秘密，他處處維護對方，亦不避嫌為朱智賢照顧病狗。昨日網民在他的社交平台留言，有提議他跟朱智賢斬纜，又有為他打氣，說不值得傷心，外面大把好女仔。謝東閔一直沒回應，至晚上才回覆傳媒：「多謝大家關心，希望畀啲空間我哋兩個，謝謝！」

朱智賢暫別《東張西望》

朱智賢跟黎振燁雙雙「潛水」，據知朱智賢原本這星期主持《東張西望》，但她已被休息。記者致電監製張嘉玲求證，但她cut綫不作回應。《東張西望》主持潘梓鋒跟朱智賢是好友，被問及事件？他說：「私人感情事我無理咁多，由當事人去解決。」他又稱這段時間就讓朱智賢好好休息、沉澱。《東張西望》一向是給無綫藝人解畫的平台，朱智賢是主持之一，昨晚的節目卻隻字不提偷食事件。

傳黎振燁準備離婚

黎振燁的太太懷孕8個月，據稱黎太懷孕初時，黎振燁開心做爸爸，也有陪太太往產檢。不過近月太太挺着巨肚，他卻失蹤。有傳黎振燁自搭上朱智賢後，便為離婚作準備，近日從黃大仙寓所陸續搬走行李返父母家。黎太臨盆在即，只有親友陪同往產檢。

黎振燁2016年參加香港先生奪冠廣為人認識，當時他已婚，並在節目說愛的宣言，贏得觀眾好感，太太在他得獎時也在場打氣。當年他為追夢而放棄時裝設計師工作，在無綫做了3年跑龍套，離開後又兜轉返無綫參加香港先生。他跟太太在中學時認識，拍拖10年，他感謝對方鼓勵他追夢。兩人於2015年結婚，只簡單註冊，他自覺虧欠太太，說要以一生給她補償。黎振燁的「愛妻號」形象討好，他接受訪問經常提到出糧是直接入太太的戶口，自己夠錢搭車吃飯就可以。前日爆出他跟朱智賢偷食蛋糕事件，被網民斥是「賤男」。