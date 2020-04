【開箱】紀錄片《Burn with Us》聚焦圍封理大 奧斯卡得獎導演會怎拍？

【明報專訊】「If we burn, you burn with us(如果大火毁滅我們,你會跟我們同歸於盡)」,來自Suzanne Collins的小說《飢餓遊戲》,該三部曲曾搬上大銀幕,金像影后珍妮花羅倫斯飾演主角凱妮絲;這著名對白曾出現在多場社會運動,包括去年的反修例抗爭。片中凱妮絲成為反抗軍的精神領袖,專制又腐敗的都城,卻對她和同志步步緊逼;其中一幕,她在第8區發現都成軍隊轟炸醫院,手無寸鐵的平民無一倖存,凱妮絲由震驚轉化為暴怒。她告誡大家若以為跟都城停火,就得到公平對待,那是欺騙自己,反抗之外,別無他途。她對都城的史諾總統說,「你可以折磨我們,轟炸、把我們的區域燒成焦土,但你看到嗎,火正在蔓延,如果大火毁滅我們,你會跟我們同歸於盡」。