「白馬皇帝」李敏鎬迷倒金高恩

李敏鎬金高恩公然鬥嘴

一人分飾兩角的金高恩表示，同時扮演「大韓民國」女警鄭太乙和平行世界「大韓帝國」小偷露娜，笑言演繹前者比較辛苦：「因為我是警察，經常要追逐壞人，體力上付出較多，感覺比逃跑的角色更吃力。」被問到現實中的金高恩，性格似劇中鄭太乙抑或露娜？她說是前者，不過，李敏鎬卻搶答：「我覺得是露娜啊！」二人公然鬥嘴，看來在戲裏戲外都感情不俗。

劇組準備兩匹白馬

事實上，金高恩坦承在拍攝新劇宣傳海報時，在首爾光化門外看着飾演「大韓帝國」皇帝李袞的李敏鎬，騎着白馬跟鄭太乙對望的情景，忍不住由衷讚嘆：「李敏鎬前輩跟光化門真的非常合襯，看到他騎馬的樣子，覺得他真的很有型。」

李敏鎬聞言亦忍不住爆料，原來劇組替他準備兩隻白馬，一隻用來拍攝飛奔場面，另一隻則乖乖不動，他開玩笑說，未知觀眾得悉此秘密後，會否感到失落呢？

劇中飾演「大韓帝國」皇帝侍衛長曹影的禹棹奐，雖然跟李敏鎬是青梅竹馬的好朋友，但因他處事認真，導演要求他不用太多表情變化，令他演來「頗為困難」；不過，李敏鎬卻說二人感情似兄弟，彼此相處愉快，拍攝期間非常開心，「完全沒有難度」。

禹棹奐期待來港

去年曾來港舉行見面會的禹棹奐表示，他跟港迷已經分開差不多一年時間，希望大家體諒，「這段時間我沒有偷懶，努力拍好作品，期待在《The King：永遠的君主》結束後，有機會再次跟港迷見面，所以大家記得好好保重身體」。