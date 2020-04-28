三太點醒女兒斬纜 何超蓮爆舊愛拈花惹草

記者﹕柯美

現時與內地男星竇驍愛得火熱的超蓮，日前接受森美和火火主持的商台節目《公子會》訪問，其間提及感情生活；超蓮表示媽咪（賭王三太陳婉珍）沒提醒她不要太相信男人，反而認為她年紀還小，多撞板更好，「媽咪寧願我在30歲前撞板，30歲後知道自己想要什麼，她從來不管我拍拖的事，喜歡拍就拍，當然不可以一腳踏兩船，兩三星期就換一次男友。她只會得閒才提一兩句，這樣可能不太好，叫我注意下」。

接二連三受傷害

森美問超蓮第一次撞板，返家有否跟媽咪傾訴？她說：「有一次，發生了一些事，令我發現這個人不尊重我，我以為件事得我知，但不知為何媽咪又知，媽咪煮了成枱餸，我很開心在進食時，她突然跟我說：『阿妹，我見到啲咁嘅嘢，係咪發生咗一啲唔好嘅嘢？』這一刻才知原來媽咪都知，影響到家人，媽咪為我不開心，我很心痛，覺得是自己的錯，不應該一意孤行跟這個人一齊，沒多久跟這個人就分手了。」超蓮透露「這個人」接二連三傷害其感情，但每次都給對方藉口，直到媽媽問有否覺得對方不尊重她，她才醒覺，跟對方斬纜。

網民估吳克群

超蓮自言當時年紀小又傻，才會相信對方，「我真的喜歡他，他很識說話，總是有他的道理，明明有嫌疑，件事明顯是他做主動去傷害我，但他可以解釋到不是傷害我而做，講到合理化。」森美問對方是否拈花惹草？超蓮直認說：「係啦，我不忿氣，真的好傻，簡直是浪費很多時間。」

超蓮表示不會再讓自己重蹈覆轍，雖然她沒開名，但不少網民揣測是跟超蓮拍拖4年的台灣歌手吳克群。